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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

آرین منش:

دشمن برای تربیت نیرو به دانشجویان ایرانی خارج از کشور رجوع می کند

دشمن برای تربیت نیرو به دانشجویان ایرانی خارج از کشور رجوع می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن فعالیتهای جنگ نرم را با تربیت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور دنبال می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش صبح شنبه در جمع طلاب حوزه و دانشگاه که در مدرسه علمیه نور الصادق (ع) مشهد مقدس برگزار شد با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر دشمنان کار را با تربیت دانشجویان ایرانی در خارج شروع کردند و آنها را بعنوان استاد به کشورهای جهان سوم می فرستند تا اهداف آنها را تبلیغ کنند.

وی بیان کرد: استعمارگران در طول تاریخ با هجوم فرهنگی سعی بر سلطه گری داشته اند اما جامعه ما فرهنگ اسلامی - ایرانی دارد و این فرهنگ ما مجموع آداب و رسوم و ارزشهایی است که در جامعه ما مورد استفاده قرار می گیرد و مردم به آنها پایبندند.

آرین منش افزود: خارجی ها بعد از اینکه نتوانسته اند از طریق نظامی به اهداف خود برسند می خواهند از طریق فرهنگی خودشان را به جامعه ما تحمیل کنند و بعد از اینکه زمینه فراهم شد و فرهنگشان حاکم شد آنها به اهداف خود می رسند.

نماینده مردم مشهد اظهار داشت: در این هنگام است که جامعه تسلیم آنهاست و جامعه از خود بیگانه می شود و رفتارها طوری می شود که به حال خود نیستند و اصطلاحا مجنون می شوند و باورهای اصیل خود را قبول ندارند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان گفت: جنگ نرم هم یعنی اقدامات برنامه ریزی شده با استفاده از رسانه و تبلیغات برای فروپاشی حکومتها و بعد از جنگ جهانی دوم این رویداد در سطح جهان اتفاق افتاده است و جهان دو قطبی ایجاد و جنگ سرد شروع شد.

آرین منش اظهار داشت: نظر آمریکا بر نابودی شوروی بود و این کار را با پایین آوردن قیمت نفت، تبلیغات، جذب نیروی انسانی هسته ای و نخبگان نهایتا منجر به افول کمونیست در شوروی شد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: الگوها و روشهای تغییرات در کشورهای وابسته به کمونیست بعد از فروپاشی اسامی مختلفی به خود گرفت از جمله انقلاب نارنجی، انقلاب مخملی و برای نابودی جمهوری اسلامی جنگ نرم طراحی شده بود.

آرین منش بیان کرد: برنامه های جنگ نرم درایران شامل مواردی از جمله ایران برای کشورهای همسایه خطر دارد، اوضاع اقتصادی ایران نابسامان است، نارضایتی عمومی وجود دارد، جنگ رسانه ای ، استفاده از قومیتها، شبکه های فارسی زبان فضای وب و ماهواره و ... بود که در سال گذشته و در جریان انتخابات از برنامه جنگ نرم برای توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد.

نماینده مردم مشهد در پایان از طلاب حوزه و دانشگاه خواست توطئه های دشمنان را شناسایی و مردم را آگاهی ببخشند.

کد مطلب 1180850

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