دشمن برای تربیت نیرو به دانشجویان ایرانی خارج از کشور رجوع می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش صبح شنبه در جمع طلاب حوزه و دانشگاه که در مدرسه علمیه نور الصادق (ع) مشهد مقدس برگزار شد با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر دشمنان کار را با تربیت دانشجویان ایرانی در خارج شروع کردند و آنها را بعنوان استاد به کشورهای جهان سوم می فرستند تا اهداف آنها را تبلیغ کنند.

وی بیان کرد: استعمارگران در طول تاریخ با هجوم فرهنگی سعی بر سلطه گری داشته اند اما جامعه ما فرهنگ اسلامی - ایرانی دارد و این فرهنگ ما مجموع آداب و رسوم و ارزشهایی است که در جامعه ما مورد استفاده قرار می گیرد و مردم به آنها پایبندند.

آرین منش افزود: خارجی ها بعد از اینکه نتوانسته اند از طریق نظامی به اهداف خود برسند می خواهند از طریق فرهنگی خودشان را به جامعه ما تحمیل کنند و بعد از اینکه زمینه فراهم شد و فرهنگشان حاکم شد آنها به اهداف خود می رسند.

نماینده مردم مشهد اظهار داشت: در این هنگام است که جامعه تسلیم آنهاست و جامعه از خود بیگانه می شود و رفتارها طوری می شود که به حال خود نیستند و اصطلاحا مجنون می شوند و باورهای اصیل خود را قبول ندارند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان گفت: جنگ نرم هم یعنی اقدامات برنامه ریزی شده با استفاده از رسانه و تبلیغات برای فروپاشی حکومتها و بعد از جنگ جهانی دوم این رویداد در سطح جهان اتفاق افتاده است و جهان دو قطبی ایجاد و جنگ سرد شروع شد.

آرین منش اظهار داشت: نظر آمریکا بر نابودی شوروی بود و این کار را با پایین آوردن قیمت نفت، تبلیغات، جذب نیروی انسانی هسته ای و نخبگان نهایتا منجر به افول کمونیست در شوروی شد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: الگوها و روشهای تغییرات در کشورهای وابسته به کمونیست بعد از فروپاشی اسامی مختلفی به خود گرفت از جمله انقلاب نارنجی، انقلاب مخملی و برای نابودی جمهوری اسلامی جنگ نرم طراحی شده بود.

آرین منش بیان کرد: برنامه های جنگ نرم درایران شامل مواردی از جمله ایران برای کشورهای همسایه خطر دارد، اوضاع اقتصادی ایران نابسامان است، نارضایتی عمومی وجود دارد، جنگ رسانه ای ، استفاده از قومیتها، شبکه های فارسی زبان فضای وب و ماهواره و ... بود که در سال گذشته و در جریان انتخابات از برنامه جنگ نرم برای توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد.

نماینده مردم مشهد در پایان از طلاب حوزه و دانشگاه خواست توطئه های دشمنان را شناسایی و مردم را آگاهی ببخشند.