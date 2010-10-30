به گزارش خبرگزاری مهر، ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) امسال برای دومین بار به منظور جلوگیری از برخورد با زباله های فضایی مجبور به تغییر مکان شد و با 700 متر جابجایی از مدار 330 کیلومتری به مدار 400 کیلومتری حرکت کرد.

مانور جابجایی ایستگاه فضایی بین المللی روز سه شنبه ساعت 13:25 دقیقه به وقت کشورمان در مرکز کنترل "کالینینگراد" نزدیک مسکو آغاز شد. در این عملیات موتورها به مدت 180 ثانیه روشن شدند و 4/0 متر بر ثانیه بر سرعت ایستگاه افزودند.

فضای اطراف زمین به ویژه در مدارهای پایین، مسیر عبور خرده شهاب سنگها و زباله های فضایی با تکه های در اندازه های مختلف است که ابعاد آنها از ذرات میکروسکوپی تا تکه های به طول چند متر خارج از کنترل می رسد.

زمانی که ایستگاه فضایی بین المللی ساخته شد به بخشهای حفاظتی مجهز شد که قادرند ذرات کوچکتر از چند سانتیمتر را کنترل کرده و با محاسبه مدار حرکت تکه ها حداقل دو جابجایی در سال را انجام دهند. در این راستا، روز سه شنبه عملیات جابجایی ایستگاه فضایی در سال 2010 انجام شد.

موقعیت

شبکه تجسس فضایی وزارت دفاع آمریکا که 25 ایستگاه ردیابی در سراسر دنیا را کنترل می کند در گزارشی اعلام کرد که در پایان سال 2009 در اطراف زمین 19هزار جرم بزرگتر از 10 سانتیمتر در حرکت بودند. این اجرام از ماهواره های در خدمت تا تکه های کوچک زبانه های کیهانی را شامل می شدند.

اما با نگاهی به اجرام کوچک با ابعاد بین یک تا 10 سانتیمتر می توان فهمید که تعداد اجرام سرگردان در اطراف زمین به بیش از 500 هزار می رسد و تعداد اجرام زیر یک سانتیمتر بالغ بر میلیاردها تکه است.

این اجرام برای اینکه در مدار باشند با سرعت 7 تا 8 کیلومتر بر ثانیه حرکت می کنند درحالی برخوردها به طور متوسط با سرعت حدود 10 کیلومتر بر ثانیه رخ می دهند.

چین

منبع اصلی این زباله ها انفجارهای قسمتهای قدیمی موشکها و برخوردهای میان ماهواره هایی است که می توانند به صورت تصادفی باشند و یا همانند یک مورد انهدام ماهواره ای باشند که چین در ژانویه 2007 عملیات آن را انجام داد.

تازه ترین مورد برخورد ماهواره ها در فوریه 2009 اتفاق افتاد. زمانی که ماهواره قدیمی روسی Kosmos 2251 با وزن 560 کیلوگرم که در سال 1993 پرتاب شده بود پس از 16 سال خارج از استفاده شد و به ماهواره مخابراتی "ایریدیم" آمریکا برخورد کرد.

علاوه بر خسارات اقتصادی که به شرکت خصوصی سازنده این ماهواره وارد شد یک توده بزرگ از تکه های فلزی در فضا ایجاد شد.

از میان تمام اجرامی که در فضای اطراف زمین در حرکتند 950 ماهواره فعال نیز حضور دارند که توسط کشورهای مختلف و با اهداف مخابراتی و یا نظامی پرتاب شده اند.

ایستگاه فضایی بین المللی

ایستگاه فضایی بین المللی از 10 سال قبل به طور مرتب میزبان فضانوردان بوده و قرار است دوم نوامبر جشن رکورد شکنی در مقابل رکورد ایستگاه فضایی میر را برگزار کند. درحقیقت از دوم نوامبر 2000 که "بیل شفرد"، "سرگی کراکالف" و "یوری گیدزنکو" وارد بزرگترین ایستگاه فضایی که تاکنون ساخته شده است شدند تا دوم نوامبر 2010 حدود 200 زن و مرد فضانورد در ISS زندگی کرده اند.

آمریکا، اروپا، روسیه، کانادا و ژاپن در ساخت ایستگاه فضایی بین المللی با یکدیگر شراکت کردند.

سفر قریب القوع به ISS

شاتل فضایی دیسکاوری در ماموریت STS-133 که روز اول نوامبر از مرکز فضایی کندی در کیپ کارناوال فلوریدا پرتاب می شود با 6 فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی باز می گردد. در این ماموریت که 11 روز به طول می انجامد اولین روبات انسان نمای فضانورد به نام Robonaut 2 به ISS می رسد.

ایده اولیه ساخت این روبات 10 سال قبل و با فکر استفاده از روباتهای انسان نما برای انجام کارهای با دقت بالا در صنایع میکروالکترونیک ارائه شد. این روبات به عنوان بخشی از یک آزمایش برای مطالعه تعامل میان انسان و روبات به فضا می رود. تنها پس از ارائه نتایج این ماموریت، مقامات ناسا در خصوص اینکه از روباتها در برنامه های فضایی استفاده کنند یا خیر تصمیم گیری خواهند کرد. در یک دهه اخیر، ناسا گامها بزرگی در این جهت برداشته است.



Robonaut 2 که محصول مشترک آژانس فضایی آمریکا و شرکت جنرال موتور است ماموریت دارد که به همکاران خود در ایستگاه فضایی بین المللی کمک کند.

این روبات انسان نما دارای دست، پا و نیم تنه است. سر Robonaut 2 کاملا از دوربین تشکیل شده است و مغز آن در داخل شکمش قرار دارد.

شاتل دیسکاوری

دیسکاوری قدیمی ترین فضاپیمای ناوگان شاتلهای فضایی به شمار می رود. این شاتل نخستین بار در سال 1984 پرتاب شد و ماموریت دوم نوامبر این شاتل سی و نهمین ماموریتی است که انجام خواهد داد.

پس از فجایج بزرگ دو شاتل چلنجر و کلمبیا، دیسکاوری اولین شاتلی بود که به ترتیب در سالهای 1984 و 2005 ناسا را به ایستگاه فضایی بازگرداند.