به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن در پایان دیدار تیمش برابر نفت تهران با دستگیره ای در دست وارد سالن کنفرانس ورزشگاه اکباتان شد و خطاب به خبرنگاران گفت: شاید شما پیش خودتان بگویید این چه چیزی است در دست مایلی کهن است؟ من این را آوردم تا نشان دهم ورزشگاه اکباتان از حداقل امکانات نیز محروم است.

وی ادامه داد: این که شما ملاحظه می کنید دستگیره در توالت ورزشگاه اکباتان است! این ورزشگاه کلا دو دستشویی دارد که یکی دستگیره نداره و دستگیره یکی از آنها هم در دست من است. در مقابل در یکی از دستشویی ها یک دسته جارو گذاشته بودند تا هر کس خواست استفاده کند آنرا جلوی در بگذارد تا فرد دیگری وارد نشود!

محمد مایلی کهن در ادامه افزود: متاسفانه زمین چمن ورزشگاه استاندارد نیست. فاصله زمین تا نیمکت مربیان هم بسیار کم است. شما زمانی که برای توصیه یا صحبت با بازیکنان بلند می شوید از محوطه فنی پایتان را بیرون می گذارید و داور حق دارد به مربیان تذکر بدهد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطرنشان کرد: آن از امکانات جانبی و این هم از چمن ورزشگاه. من از آقای انصاریفرد که خودش فوتبالی است می خواهم به شرایط ورزشگاه اکباتان رسیدگی کند.

وی افزود: من این حرف ها را زدم اما فردا می گویند مایلی کهن چرا این حرف ها را عنوان کرد. در فوتبالی که صدها میلیارد تومان هزینه می شود نه باید زمین و امکانات ورزشگاه اینگونه باشد. بازهم تاکید می کنم زمین ورزشگاه اکباتان فاقد استاندارهای لازم برای برگزاری بازی ها در لیگ برتر است.

مایلی‌کهن افزود: در شرایطی که تا این اندازه برای فوتبال هزینه می شود باید زمینی که در آن مسابقات لیگ برتر برگزار می شود حداقل شرایط برگزاری مسابقه را داشته باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همین که از زمین چمن ورزشگاه اکباتان بازیکنان ما سالم بیرون آمدند جای شکرش باقی است و به همین راضی هستم.

وی در تشریح دلایل توقف تیمش مقابل نفت تهران گفت: متاسفانه در این بازی دو پاسور خود یعنی سعید سالارزاده و ابراهیم صادقی را در اختیار نداشتیم. متاسفانه داور در بازی هفته قبل لطف کرد و این دو را سه اخطاره کرد تا اینها را در اختیار نداشتیم.

مایلی کهن بازی نفت و سایپا را کسل کننده خواند و گفت: در این مسابقه موقعیت های نادری روی دو دروازه ایجاد شد و دو تیم نتوانستند از تمام توان خود استفاده کنند که دلیل عمده اش به زمین چمن برمی گردد که شرایط برگزاری مسابقه را نداشت.

وی از ناظران فدراسیون فوتبال خواست با گزارش صحیح شرایط ورزشگاه ها امکان بهبود وضعیت محل های برگزاری مسابقات را فراهم کنند و یا در غیر این صورت مسابقات در زمین هایی برگزار شود که امکانات لازم برای پذیرایی از امکانات را داشته باشد.

مایلی کهن با ابراز خرسندی از اینکه مقابل حسین فرکی قرار گرفته است گفت: امروز مقابل مربی قرار گرفتم که شان، انسانیت و جایگاه خوبی در فوتبال ایران دارد. او هم از نظر انسانی و هم فوتبالی یکی از مربیان خوب فوتبال ماست و خوشبختانه امروز مشکل خاصی به وجود نیامد.

وی در خصوص اخراج نادر فریاد شیران گفت: قطعا اگر آقای فرکی صحبت های بازیکن خارجی تیمش را شنیده باشد با او برخورد خواهد کرد. این بازیکن گمان می کند در ایران کسی زبان انگلیسی نمی داند. او به داور و کمک داور با الفاظی نامناسب توهین کرد. اعتقاد دارم اگر قرار بود آقای فریاد شیران براساس ادعای داور به دلیل ناساز گفتن اخراج شود باید بازیکن خارجی نفت هم اخراج می شد چرا که او هم ناسزا گفته بود.

وی در خاتمه گفت: متاسفانه در سال اصلاح الگوی مصرف شیر آب ورزشگاه اکباتان خراب است و آب هدر می رود و کسی هم به این موضوع رسیدگی نمی کند!

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و سایپا البرز عصر روز جمعه در هفته سیزدهم لیگ برتر با تساوی بدون گل در ورزشگاه اکباتان تهران به پایان رسید.