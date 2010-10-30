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۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۰

شرق الاوسط فاش کرد:

طرح خطرناک آمریکا برای بیت المقدس/ ادامه اشغال قدس شرقی به نام "اجاره"

طرح خطرناک آمریکا برای بیت المقدس/ ادامه اشغال قدس شرقی به نام "اجاره"

روزنامه های منطقه صبح امروز از مذاکرات پنهانی آمریکا با رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان و ارائه طرحی خطرناک برای تقسیم بیت المقدس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتض به نقل از شرق الاوسط می نویسد: مذاکراتی محرمانه میان اسرائیل و آمریکا در مورد مرزهای آینده و کشور فلسطین انجام شده است.

به نوشته هاآرتض، دراین مذاکرات که به تائید مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین نیز رسیده توافق شده که قسمت بیت المقدس شرقی در ازای تشکیل کشور مستقل فلسطین با مناطق دیگری معاوضه شود.

بر اساس این مذاکرات، رژیم اسرائیل به مدت 40 تا 99 سال بیت المقدس شرقی را از فلسطینی ها اجاره می کند.

طرح اجاره بیت المقدس و معاوضه زمین ها یک طرح آمریکایی است که از مدتی قبل مذاکره در مورد آن بصورت محرمانه آغاز شده و هدف از آن رسیدن به یک توافق اولیه درباره کشور آتی فلسطین است.

به نوشته هاآرتض، تشکیلات خودگردان به تازگی از این مذاکرات آگاه شده و از ارائه جزئیات درباره آن خودداری کرده است.

در همین رابطه یک مقام مصری به هاآرتض گفت : سکوت و مخفی کاری موجود در این مذاکرات از گفتگوهای محرمانه هم بیشتر است.

کد مطلب 1180859

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