دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل شد/ انتقال کلیه واحدها به دو دانشگاه دیگر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در این ابلاغیه آمده است واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.

وزیر بهداشت با ابلاغ نامه ای به دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران دستور داد تمامی واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی منتزع از دانشگاه علوم پزشکی ایران اعم از دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، بیمارستانهای آموزشی، واحدهای پردیس مرکزی و بین الملل و سایر واحدهای دانشگاه که به نحوی با مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرتبط هستند و نیز واحدهای رفاهی و پشتیبانی مرتبط اعم از خوابگاههای دانشجویی و فضاهای فوق برنامه و فرهنگی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شوند.

دکتر مرضیه وحید دستجردی همچنین در نامه خود به دکتر لاریجانی آورده است: مجموعه تشکیلات و پست های سازمانی مرتبط با واحدهای اشاره شده در بالا اعم از اعضای ارجمند هیئتهای علمی و کارمندان محترم آن واحدها و همچنین کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول اعم از احصاء شده متعلق و در اختیار به همراه منابع و تعهدات یکایک آنها نیز باید منتقل شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این ابلاغ را در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی، درمانی استان تهران و کاهش تصدی گری امور موازی اعلام کرده و به ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اشاره کرده است.

دکتر وحیددستجردی در پایان نامه خود خواستار تداوم فعالیت یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه شده و اظهار امیدواری کرده است با بهره گیری از کلیه منابع و امکانات موجود، مسیر تحقق این فرآیند مهم هموار و گام های استوار در جهت دستیابی به قله های رفیع تولید علم در کشور و نیل به اهداف چشم انداز 20 ساله برداشته شود.

همچنین وزیر بهداشت در نامه جداگانه ای تصدی تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران را به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دستور انتقال تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی و نیز بیمارستانهای متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعم از شبکه های بهداشتی، درمانی و واحدهای مرتبط با آنها را به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صادر کرد.

دکتر مرضیه وحیددستجردی در نامه خود به دکتر محمدرضا رزاقی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی استان تهران و نیز کاهش تصدی گری امور موازی آورده است: "پیرو ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ضمن انتقال کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل می گردد."

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه خود همچنین خواستار تسریع در اجرای این ابلاغیه با تجمیع واحدهای هم نام دارای فعالیتهای موازی و تداوم فعالیت یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه شده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، دکتر وحید دستجردی در پایان نامه خود اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از کلیه منابع و امکانات موجود مسیر تحقق این فرایند مهم، هموار و دستیابی به پوشش کامل و گسترده خدمات بهداشتی، درمانی در کلان شهر تهران خصوصاً مناطق نیازمند، مستحکم تر از گذشته شود.