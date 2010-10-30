به گزارش خبرگزاری مهر، ایالات متحده آمریکا از این پس دیگر مالک پر سرعت ترین ابررایانه جهان نیست، زیرا رایانه ای به نام "تیانهه-1A" توسط چینی ها ارائه شده است که می تواند محاسبات را با سرعتی بسیار بالاتر از ابررایانه جاگوار لابراتواری در تنسی آمریکا انجام دهد.

این رایانه جدید از توانایی اجرای محاسبات با سرعت 2.507 پتافلاب برخوردار است، این در حالی است که جاگوار، سریعترین ابررایانه جهان پیش از "تیانهه" در محاسبات سرعتی برابر 1.75 پتا فلاب داشت.

بر اساس تحلیلهایی که در زمینه جهان تکنولوژی انجام گرفته، رکورد جدید ابررایانه چینی ها بر روی نقش چین به عنوان یکی از رهبران تکنولوژیکی جهان تاکید می کند.

به گفته شرکت رایانه ای Nvidia ابررایانه تیانهه به عنوان سیستمی با دسترسی آزاد برای استفاده در محاسبات عظیم و گسترده علمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بر اساس گزارش سی ان ان، ابررایانه ها که در اصل تعداد زیادی رایانه متصل به هم هستند، به اندازه ای بزرگ و گسترده اند که می توانند چند اتاق و یا حتی یک انبار کوچک را اشغال کنند. این تجهیزات معمولا برای پردازش مقادیر عظیمی از اطلاعات علمی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال مدلهای هواشناسی از جمله محاسباتی هستند که در لابراتوار های آمریکا بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.