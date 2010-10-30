معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر اعلام کرد: جزئیات آزمون جدید دکتری/ سنجش 3 تا 5 درس تخصصی مشترک در آزمون

حسین نادری منش با حضور در غرفه مهر در هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با مهر افزود: آیین نامه دکتری در دست بررسی توسط وزیر است و هفته آینده آیین نامه کلی ابلاغ می شود.

وی گفت: این آزمون شامل غربالگری عمومی است که بر اساس آن وقتی دانشجو اعلام کرد که کدام دانشگاهها را برای ادامه تحصیل در دوره دکتری مد نظر دارد، غربالگری صورت می گیرد و رتبه فرد در آن معین می شود.

نادری منش اظهار داشت: در مرحله بعدی چند برابر ظرفیت به دانشگاه اعلام خواهد شد تا دانشگاه بر اساس سوابق آموزشی و پژوهشی از فرد مصاحبه بگیرد در انجام این مصاحبه بحث انطباق استاد با دانشجو نیز اهمیت دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: بخشی از آزمونی که برگزار می شود، مربوط به دروس مشترک تخصصی است که بین 3 تا 5 درس از مقاطع کارشناسی و ارشد خواهد بود.

وی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون و طراحی سئوالات گفت: با توجه به اینکه یکی از مشکلاتی که در آزمون دکتری داشتیم، بازار مکاره کلاسهای کنکور بود، طراحی سئوالات و نحوه برگزاری به شکلی خواهد بود تا از فعالیت این بازار مکاره جلوگیری شود.

نادری منش اضافه کرد: البته تستی یا تشریحی بودن سئوالات بر اساس نوع رشته و گروه آزمایشی طراحی می شود ضمن اینکه سنجش استعداد داوطلبان نیز بخشی از آزمون خواهد بود.