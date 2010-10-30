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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

خوانش متون-3/

مدرس باید با مطالعه قبلی در کلاس حاضر شود

مدرس باید با مطالعه قبلی در کلاس حاضر شود

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت یادداشت برداری برای حضور آماده استاد در کلاس درس، یادآور شد: مدرس باید با مطالعه قبلی و آمادگی کامل در کلاس حاضر شود .

دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قواعد مطالعه علوم انسانی و روش خود در این زمینه اظهار داشت: وقتی متون علوم انسانی را درس می‎دهم یادداشت بر می‎دارم و بعد مطالب را به صورت خلاصه و روشن دسته بندی کرده، آنها را در دوره کارشناسی روی تخته می‎نویسم و بعد توضیح می‎دهم .

وی گفت: اما برای کلاسهای کارشناسی ارشد بیشتر نقش راهنما دارم یعنی دانشجویان کنفرانس می‏دهند من گوش می‎کنم در آخر توضیحاتی می‏دهم .

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اینکه متون رشته خود را چند بار مطالعه می‏کند نیز اظهار داشت: وقتی درسی می‏دهم ولو اینکه آن درس را در ترمهای قبلی هم گفته‏ام و از نظر حضور ذهنی آماده‎ام اما با این وجود شبی که فردای آن  می‏خواهم درس بدهم باز هم آن مطلب را مطالعه می‏کنم.

این محقق و پژوهشگر در مورد ویژگی یادداشتهای خود گفت: چون در دوره کارشناسی یادداشت بر می‏دارم در هر ترم به فصلی که می‎رسم یاداشتها را از نو می‏بینم گاهی اضافه می‎کنم و گاهی نیز آنها را جمع بندی می‏کنم.

کد مطلب 1180864

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