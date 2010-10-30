مدرس باید با مطالعه قبلی در کلاس حاضر شود

دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قواعد مطالعه علوم انسانی و روش خود در این زمینه اظهار داشت: وقتی متون علوم انسانی را درس میدهم یادداشت بر میدارم و بعد مطالب را به صورت خلاصه و روشن دسته بندی کرده، آنها را در دوره کارشناسی روی تخته مینویسم و بعد توضیح میدهم .
وی گفت: اما برای کلاسهای کارشناسی ارشد بیشتر نقش راهنما دارم یعنی دانشجویان کنفرانس میدهند من گوش میکنم در آخر توضیحاتی میدهم .
استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اینکه متون رشته خود را چند بار مطالعه میکند نیز اظهار داشت: وقتی درسی میدهم ولو اینکه آن درس را در ترمهای قبلی هم گفتهام و از نظر حضور ذهنی آمادهام اما با این وجود شبی که فردای آن میخواهم درس بدهم باز هم آن مطلب را مطالعه میکنم.
این محقق و پژوهشگر در مورد ویژگی یادداشتهای خود گفت: چون در دوره کارشناسی یادداشت بر میدارم در هر ترم به فصلی که میرسم یاداشتها را از نو میبینم گاهی اضافه میکنم و گاهی نیز آنها را جمع بندی میکنم.
نظر شما