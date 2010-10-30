مدرس باید با مطالعه قبلی در کلاس حاضر شود

دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قواعد مطالعه علوم انسانی و روش خود در این زمینه اظهار داشت: وقتی متون علوم انسانی را درس می‎دهم یادداشت بر می‎دارم و بعد مطالب را به صورت خلاصه و روشن دسته بندی کرده، آنها را در دوره کارشناسی روی تخته می‎نویسم و بعد توضیح می‎دهم .

وی گفت: اما برای کلاسهای کارشناسی ارشد بیشتر نقش راهنما دارم یعنی دانشجویان کنفرانس می‏دهند من گوش می‎کنم در آخر توضیحاتی می‏دهم .

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اینکه متون رشته خود را چند بار مطالعه می‏کند نیز اظهار داشت: وقتی درسی می‏دهم ولو اینکه آن درس را در ترمهای قبلی هم گفته‏ام و از نظر حضور ذهنی آماده‎ام اما با این وجود شبی که فردای آن می‏خواهم درس بدهم باز هم آن مطلب را مطالعه می‏کنم.

این محقق و پژوهشگر در مورد ویژگی یادداشتهای خود گفت: چون در دوره کارشناسی یادداشت بر می‏دارم در هر ترم به فصلی که می‎رسم یاداشتها را از نو می‏بینم گاهی اضافه می‎کنم و گاهی نیز آنها را جمع بندی می‏کنم.