به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران در شرایطی در یازدهمین دوره بازیهای آسیایی شرکت کرد که دوره پیشین این بازیها را با صعودی به یادماندنی تمام کرده بود اما نه تنها نتوانست این صعود را تکرار کند بلکه نزول هم داشت.
یازدهمین دوره بازیهای آسیای با نخستین میزبانی چینی ها برگزار شد. برای نخستینبار 25 کشور در این بازیها شرکت کردند و ورزشکاران کشورمان در 12 رشته این بازیها شرکت کردند و هجده مدال هم به دست آوردند.
مثل همیشه کشتیگیران ایرانی در هر دو بخش آزاد و فرنگی بازیهای آسیایی صاحب مدال طلا شدند اما ارزشمندترین مدال طلا این دوره از بازیها توسط تیم ملی فوتبال به دست آمد که دو دوره پیشین این بازیها با حذف در مرحله یک هشتم نهایی تمام کرده بود.
تیم ملی فوتبال تنها رشته کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی 1990 پکن بود که در بخش تیمی صاحب عنوان قهرمانی شد اما این قهرمانی هم به صعود و تثبیت جایگاه ایران در جدول رده بندی کمک نکرد. چون کاروان ورزش کشورمان در نهایت یک رده سقوط داشت. عملکرد کاروان ورزش ایران در یازدهمین دوره بازیهای آسیایی به شرح زیر است:
* کشتی فرنگی: حسن یوسفی افشار، محمد نادری وعلیرضا لرستانی (مدال نقره)، مجید سیم خواه، احد پازاج ومسعود قدیمی (مدال برنز)
- مشتزنی :علی اصغر کاظمی (مدال نقره)، سیامک ورزیده و ایرج کیا رستمی (مدال برنز)
* فوتبال (مدال طلا)
|ردهبندی
|کشور
|مدال طلا
|مدال نقره
|مدال برنز
|مجموع
|1
|چین
|183
|107
|51
|341
|2
|کرهجنوبی
|54
|54
|73
|181
|3
|ژاپن
|38
|60
|76
|174
|4
|کرهشمالی
|12
|31
|39
|82
|5
|ایران
|4
|6
|8
|18
|6
|فیلیپین
|4
|5
|9
|18
|7
|پاکستان
|4
|1
|7
|12
|8
|اندونزی
|3
|6
|21
|30
|9
|قطر
|3
|2
|1
|6
|10
|تایلند
|2
|7
|8
|17
|11
|مالزی
|2
|2
|4
|8
|12
|هند
|1
|8
|14
|23
|13
|مغولستان
|1
|7
|9
|17
|14
|سوریه
|1
|-
|2
|3
|15
|عمان
|1
|-
|-
|-
|16
|چین تایپه
|-
|10
|21
|31
|17
|هنگکنگ
|-
|2
|5
|7
|18
|سریلانکا
|-
|2
|1
|3
|19
|سنگاپور
|-
|1
|4
|5
|20
|بنگلادش
|-
|1
|-
|1
|21
|میانمار
|-
|-
|2
|2
|22
|لائوس
|-
|-
|1
|1
|23
|ماکائو
|-
|-
|1
|1
|24
|نپال
|-
|-
|1
|1
|25
|عربستان
|-
|-
|1
|1
|مجموع
|-
|313
|312
|358
|983
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