به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران در شرایطی در یازدهمین دوره بازی‎های آسیایی شرکت کرد که دوره پیشین این بازی‌ها را با صعودی به یادماندنی تمام کرده بود اما نه تنها نتوانست این صعود را تکرار کند بلکه نزول هم داشت.

یازدهمین دوره بازی‎های آسیای با نخستین میزبانی چینی ‎ها برگزار شد. برای نخستین‌بار 25 کشور در این بازی‎ها شرکت کردند و ورزشکاران کشورمان در 12 رشته این بازی‎ها شرکت کردند و هجده مدال هم به دست آوردند.

مثل همیشه کشتی‎گیران ایرانی در هر دو بخش آزاد و فرنگی بازی‌های آسیایی صاحب مدال طلا شدند اما ارزشمندترین مدال طلا این دوره از بازی‌ها توسط تیم ملی فوتبال به دست آمد که دو دوره پیشین این بازی‎ها با حذف در مرحله یک هشتم نهایی تمام کرده بود.

تیم ملی فوتبال تنها رشته کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی 1990 پکن بود که در بخش تیمی صاحب عنوان قهرمانی شد اما این قهرمانی هم به صعود و تثبیت جایگاه ایران در جدول رده بندی کمک نکرد. چون کاروان ورزش کشورمان در نهایت یک رده سقوط داشت. عملکرد کاروان ورزش ایران در یازدهمین دوره بازی‎های آسیایی به شرح زیر است:

* کشتی آزاد: اویس ملاح، بهروز یاری و رضا سوخته سرایی (مدال طلا)، رسول خادم و آیت واگذاری (مدال نقره)، جلیل جهانشاهی و ایوب بنی نصرت (مدال برنز)

- تیم کشتی آزاد ایران پس از کره جنوبی در رده دوم قرار گرفت.

* کشتی فرنگی: حسن یوسفی افشار، محمد نادری وعلیرضا لرستانی (مدال نقره)، مجید سیم خواه، احد پازاج ومسعود قدیمی (مدال برنز)

- تیم کشتی فرنگی ایران پس از کره‌جنوبی و چین در رده سوم قرار گرفت.

- دوومیدانی: منصور قربانی (مدال برنز پرتاب دیسک)

- مشتزنی :علی اصغر کاظمی (مدال نقره)، سیامک ورزیده و ایرج کیا رستمی (مدال برنز)

* فوتبال (مدال طلا)



تیم ملی بسکتبال در این دوره از بازی‌ها در رده هفتم قرار گرفت. پینگ‌پنگ‌بازان در بخش تیمی نهم شدند. ملی‎پوشان واترپلو در میان هفت تیم شرکت کننده، ششم شدند! ضمن اینکه در رشته‏های دوچرخه سواری، وزنه برداری، جودو، شیرجه و تیراندازی زنان بدون مدال بودیم.

در پایان بازی‎های آسیایی 1990 چین کاروان ورزش ایران با یک رده نزول نسبت به دوره پیشین این بازی‎ها در مکان پنجم جدول رده‎بندی قرار گرفت و این آغازی بود برای سقوط‎های متوالی ورزشکاران ایران در دوره‎های دیگر بازی‎های آسیایی! جدول رده بندی 25 کاروان ورزشی شرکت کننده در یازدهمین دوره بازی‎های آسیایی به شرح زیر است:

این طرح بازی‌های آسیایی 1990 پکن است