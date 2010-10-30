همه امکانات باید در خدمت تعمیق دستاوردهای انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار علی اکبر پورجمشیدیان عصر جمعه در آیین کلیدزنی مستند تلویزیونی "بیزیم گردان" در ارودگاه شهید باکری سپاه عاشورا اظهار داشت: امروز جنگ و تهدید ما در صحنه حفظ دستاوردهای انقلاب است و لذا باید با تمام وجود از این دستاوردها صیانت کنیم.

وی ساخت مستند تلویزیونی بیزیم گردان را در راستای حفظ این دستاوردها گام ارزشمندی توصیف کرد و افزود: با وجود اینکه اعتبارات اختصاص یافته برای ساخت این مستند تلویزیونی بسیار ناچیز است اما اراده بزرگی برای به سرانجام رساندن این کار وجود دارد.

فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر اینکه همکاری همه اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت مستند تلویزیونی یادشده ضرورت دارد، افزود: در غیراینصورت هیچ یک از تلاش های صادقانه دست اندرکاران این مستند نتیجه ای نخواهد داشت.

سردار پورجمشیدیان با اشاره به اینکه چادرهای برافراشته در لوکیشن مستند بیزیم گردان بوی رزمندگان و شهدای دفاع مقدس را می دهند، از انتخاب این لوکیشن ابراز خرسندی کرد و افزود: اردوگاه شهید باکری که برای ساخت مستند تلویزیونی مزبور اختصاص یافته، یادآور سرزمین هایی است که حماسه های غرورآفرین هشت سال دفاع مقدس در آن رقم زده شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود استقبال بی نظیر مردم قم از حضور ولی امر مسلمین در این شهر را نشانه شکست توطئه های غرب دانست و افزود: با وجود اینکه دشمنان از 30 سال گذشته و به خصوص از دو سال قبل جدایی ولایت و مردم را هدف قرار داده بودند اما استقبال با شکوه مردم قم از ولایت نشان بارزی بر شکست این توطئه بود.

غفلت از شهدا، انقلاب را بی هویت می کند

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: غافل شدن از یاد و خاطره شهدا که سندهای زرین انقلاب اسلامی هستند، این انقلاب را بی هویت خواهد کرد.

حجت الاسلام ولایی اظهار داشت: امروز جنگ دشمن با ایران به جنگ هویتی تبدیل شده است و استکبار می کوشد در این جنگ با غافل کردن مردم از یاد شهدا، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را بی هویت کند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ هویت انقلاب اسلامی وظیفه بزرگی است، اضافه کرد: بی توجهی نسبت به گرامیداشت یاد و خاطره شهدا منجر به بی هویتی انقلاب خواهد شد و از همین رو وظیفه همه دستگاه هاست که رسالت خود در این زمینه را به نحو احسن انجام دهند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا افزود: در مستند سازی خاطرات ارزشمند رزمندگان گردان های لشکر عاشورا باید نهایت دقت صورت گیرد تا ضمن حفظ شان رزمندگان، حقانیت آنان نیز به طرز هنرمندانه ای به نسل جوان و نوجوان انتقال یابد.

وی گفت: باید تلاش همه دست اندرکاران این مستند تلویزیونی بر این مبنا قرار گیرد که اثبات شود سرزمینی آذربایجان سرزمین حاصلخیزی بوده است که مردان بزرگی از آن به پا خواسته و مرگ را به بازی گرفته اند.

حجت الاسلام ولائی انتقال فرهنگ بسیج و فرهنگ ایثارگری را مورد تاکید قرار داد و افزود: مطابق بیانات مقام معظم رهبری فرهنگ بسیج عامل بازدارنده و فرهنگ ایجادکننده اقتدار است که همواره باید در جامعه اسلامی ترویج یابد.

"بیزیم گردان" عنوان مستند تلویزیونی است که به همت گروه تلویزیونی بسیج صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی در 26 قسمت 35 دقیقه ای و در اردوگاه شهید باکری سپاه عاشورا ساخته می شود.

این مستند تلویزیونی که کار ساخت آن سه ماه طول می کشد، روایتگر خاطراتی از زبان رزمندگان، فرماندهان و سرداران گردان های سرافراز تخریب، اطلاعات و عملیات، امام حسین(ع)، سیدالشهدا(ع)، حبیب ابن مظاهر، غواصی و توپخانه لشکر عاشورا خواهد بود.

در مستند تلویزیونی بیزیم گردان، راویان در قالب گروه های مختلف، خاطراتی از عملیات های هشت سال دفاع مقدس که گردان های لشکر عاشورا در آن حاضر بوده اند را بیان کرده و بر همین اساس بازسازی هایی توسط گروه تلویزیونی بسیج سیمای مرکز آذربایجان شرقی صورت خواهد گرفت.

این مستند تلویزیونی علاوه بر پخش از سیمای مرکز این استان پس از مونتاژ نهایی در اختیار شبکه های سراسری قرار خواهد گرفت.

برخی از عوامل مستند تلویزیونی بیزیم گردان را "علی سالک" کارگردان، "سعید رضا نژاد" تهیه کننده، "قربانعلی طاهرفر" و "پروین قدس" نویسندگان و "مسعود وطن خواه" مدیر فیلمبرداری تشکیل می دهند.