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۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۸

حداد عادل در گفتگو با مهر:

اساسنامه بنیاد سعدی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید

اساسنامه بنیاد سعدی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از تصویب اساسنامه بنیاد سعدی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: کار تصویب اساسنامه بنیاد سعدی به پایان رسیده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: مقدمات تاسیس این بنیاد به زودی آغاز می‌شود و تا چند ماه دیگر و نهایتاً تا پایان سال رسماً تاسیس می‌شود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد: با تاسیس بنیاد سعدی مراکز دولتی مرتبط با گسترش زبان فارسی در خارج از کشور تجمیع خواهد شد. 

وی درباره زمان انتصاب مسئول این بنیاد هم گفت: امیدوارم در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال 89 خبرهای خوبی از بنیاد سعدی به رسانه‌ها بدهیم.

پیشنهاد تاسیس بنیاد سعدی با هدف ساماندهی امور مربوط به تدریس و گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، 2 سال پیش مطرح شد و بر اساس آن قرار است 3 مرکز مرتبط با گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور پس از انحلال در بنیادی به نام "بنیاد سعدی" ادغام شوند.
 
این مراکز در وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشغول به فعالیت هستند.
کد مطلب 1180867

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