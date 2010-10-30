به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش از سوی مرکز مطالعات بین المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه نیویوک برگزار می‌شود.

در این همایش فیلسوفان و روانشناسان معاصر درباره موضوعات ادراک، آگاهی، کنش و نفس سخنرانی می‌کنند. مل گودال استاد دانشگاه انتاریوی غربی در مورد "تصور و کنش" از جمله سخنرانیهای امروز اعلام شده است .

اندی کلارک از دانشگاه ادینبرو، فرید مسرور از دانشگاه نیویورک و آماندا وودوارد از دانشگاه مریلند از جمله سخنرانان این همایش معرفی شده اند.

دیوید چالمرز استاد فلسفه دانشگاه ملی استرالیا و فیلسوف ذهن معاصر در این همایش به بررسی آگاهی می پردازد.

چالمرز معتقد است آگاهی تجربه درونی از جهان و ذهن است. همه ما انسانها موجودات و هستی‌های آگاهی هستیم. میان ما، من و شما و همه، چیزی مشابه در درون وجود دارد. چیز مشابهی در درون ما نسبت به دیدن، فکر کردن، احساس کردن و شنیده وجود دارد.