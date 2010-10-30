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۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۴

همایش "ادراک، کنش و نفس" امروز برگزار می‌شود

همایش "ادراک، کنش و نفس" امروز برگزار می‌شود

همایش "ادراک، کنش و نفس" امروز شنبه هشتم آبان ماه با سخنرانی دیوید چالمرز فیلسوف ذهن معاصر در دانشگاه نیویورک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش از سوی مرکز مطالعات بین المللی علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه نیویوک برگزار می‌شود.

در این همایش فیلسوفان و روانشناسان معاصر درباره موضوعات ادراک، آگاهی، کنش و نفس سخنرانی می‌کنند. مل گودال استاد دانشگاه انتاریوی غربی در مورد "تصور و کنش" از جمله سخنرانیهای امروز اعلام شده است .

اندی کلارک از دانشگاه ادینبرو، فرید مسرور از دانشگاه نیویورک و آماندا وودوارد از دانشگاه مریلند از جمله سخنرانان این همایش معرفی شده اند.

دیوید چالمرز استاد فلسفه دانشگاه ملی استرالیا و فیلسوف ذهن معاصر در این همایش به بررسی آگاهی می پردازد.

چالمرز معتقد است آگاهی تجربه درونی از جهان و ذهن است. همه ما انسانها موجودات و هستی‌های آگاهی هستیم. میان ما، من و شما و همه، چیزی مشابه در درون وجود دارد. چیز مشابهی در درون ما نسبت به دیدن، فکر کردن، احساس کردن و شنیده وجود دارد.

کد مطلب 1180870

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