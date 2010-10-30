جشنوار تئاتر سمنان بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مراسم اختتامیه این جشنواره شامگاه جمعه با حضور مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سالن تئاتر شهر سمنان برگزار شد.

در این رقابت ها هفت گروه نمایشی با یکدیگر به رقابت پرداختند که با رای هیئت داوران جشنواره دو نمایش از گرمسار و شاهرود با کسب رتبه های برتر به جشنواره منطقه ای راه پیدا کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سمنان در حاشیه برگزاری آیین اختتامیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: از بین 17 اثر رسیده، هفت اثر در مرحله استانی جشنواره تئاتر استان سمنان با یکدیگر رقابت کردند.

محمد رضا خطیبی افزود: در پایان این این جشنواره با رای هیئت داوران نمایش "گوش کنید می شنوید" به کارگردانی بابک صبوری از گرمسار و "بیوگرافی حادثه ای که خبر نمی کند" به کارگردانی سیدحسین میربافری از شاهرود به عنوان نمایش های برتر شناخته شدند.

وی با بیان اینکه این دو نمایش از استان سمنان به جشنواره منطقه ای که در اراک برگزار می شود راه یافته اند، گفت: در بخش بازیگران زن طیبه پاکدل، زینب بهرامی و راحله امین به عنوان نفرات اول تا سوم تجلیل شد.

خطیبی اضافه کرد: در بخش بازیگران مرد حسین نصیری از گرمسار رتبه اول را کسب کرد و از هشت بازیگر مرد جشنواره نیز تقدیر شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان ادامه داد: در بخش بروشور و آفیش دانیال شهرستانی از نمایش "زنده به گور" از شاهرود و بهرام رامه از سمنان از نمایش "مجلس قربانی سمنار" به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

وی با بیان اینکه داوران این جشنواره همه از تهران بوده اند، گفت: برای اولین بار است که تمام داوران بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان سمنان از تهران هستند.

به گفته وی، نگاه به جشنواره تئاتر امسال آموزشی بوده است و به جای برگزاری کارگاه های نقد و بررسی نمایش ها در حاشیه این جشنواره، کارگاه‌های آموزشی برگزار شده است.

وی یاد آور شد: در این جشنواره چهار اثر نمایشی از سمنان، دو اثر نمایشی از شاهرود و یک اثر از گرمسار با یکدیگر به رقابت پرداخته بودند.