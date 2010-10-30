ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد

حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: تا پایان شهریورماه که برخی از مدلها برای ورود به کشور مجاز اعلام شدند، ثبت سفارش واردات خودرو انجام شده اما از پایان شهریورماه به بعد هیچ ثبت سفارش خودرویی صورت نگرفته است، ضمن اینکه وزارت بازرگانی در این راستا منتظر اعلام نظر کمیته خودرو وزارت صنایع و معادن است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ممنوعیتی برای واردات خودرو وجود ندارد و کمیته خودرو وزارت صنایع و معادن آمادگی دارد تا نمایندگی هایی که شرایط 4 گانه اخذ نمایندگی در کشور را احراز کرده اند را بررسی کرده و در مورد صدور مجوز آنها اعلام نظر نهایی صورت دهد.

وی درباره واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی اظهارداشت: تصمیم ویژه‌ای برای معافیت مالیاتی و تخفیف در حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی وارد می شوند، هنوز اتخاذ نشده است، البته ما موافق با در نظر گرفتن مشوقهایی برای واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مشروط به اینکه فرآیند ارزش افزوده بر روی آن صورت گرفته باشد، هستیم و معتقدیم که این امر باعث رونق در فعالیت مناطق آزاد خواهد شد.

به گفته صافدل، ورود کالا به مناطق آزاد تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور نیست و ضوابط مخصوص خود را دارد، اما اگر کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد شود، آنگاه تابع مقررات عمومی کشور است و حکم همان کالایی را در اجرای مقررات دارد که از یک کشور بیگانه، به ایران وارد می شود.