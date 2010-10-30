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۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۵

سردار ساجدی نیا خبر داد:

آغاز اجرای طرح امنیت محله محور در 800 نقطه پایتخت

آغاز اجرای طرح امنیت محله محور در 800 نقطه پایتخت

رئیس پلیس تهران بزرگ از آغاز طرح امنیت محله محور از صبح امروز در 800 نقطه تهران خبر داد و گفت: تا کنون دو هزار نقطه برای برخورد با مجرمان در سطح محلات شناسایی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا صبح شنبه همزمان با آغاز طرح امنیت محله محور در تهران گفت: طرح امنیت محله محور از صبح  شنبه در 800 نقطه تهران با استقرار نیروهای عملیاتی آغاز شده است.

وی ادامه داد: برخورد با مجرمان در سطح تهران از جمله مشکلاتی است که مردم مطرح کرده‌اند و پلیس در حوزه ایجاد امنیت پس از 6 ماه اجرای طرحهای مختلف برای اجرای این طرح برنامه ریزی اساسی کرده است.

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: مردم خواستار برخورد با مجرمان در محلات بودند بر همین اساس در نیمه دوم سال اجرای طرح امینت محله محور آغاز شد.

وی ادامه داد: از امروز به بعد حضور نیروهای پلیس در سطح محلات بسیار گسترده است تا امنیت را در سطح محلات تامین کنیم.

سردار ساجدی‌نیا تصریح کرد: پلیس در این طرح بیشتر در حوزه اراذل و اوباش، سرقت، فروشندگان مواد مخدر، مزاحمان نوامیس و حاملان سلاحهای نامتعارف سرد برخورد می کند.

وی گفت: در طرح امروز بیش از دو هزار نقطه که مجرمان  در آن فعالیت می کنند شناسایی شده و پاکسازی می شود.

کد مطلب 1180874

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