آغاز اجرای طرح امنیت محله محور در 800 نقطه پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا صبح شنبه همزمان با آغاز طرح امنیت محله محور در تهران گفت: طرح امنیت محله محور از صبح شنبه در 800 نقطه تهران با استقرار نیروهای عملیاتی آغاز شده است.

وی ادامه داد: برخورد با مجرمان در سطح تهران از جمله مشکلاتی است که مردم مطرح کرده‌اند و پلیس در حوزه ایجاد امنیت پس از 6 ماه اجرای طرحهای مختلف برای اجرای این طرح برنامه ریزی اساسی کرده است.

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: مردم خواستار برخورد با مجرمان در محلات بودند بر همین اساس در نیمه دوم سال اجرای طرح امینت محله محور آغاز شد.

وی ادامه داد: از امروز به بعد حضور نیروهای پلیس در سطح محلات بسیار گسترده است تا امنیت را در سطح محلات تامین کنیم.

سردار ساجدی‌نیا تصریح کرد: پلیس در این طرح بیشتر در حوزه اراذل و اوباش، سرقت، فروشندگان مواد مخدر، مزاحمان نوامیس و حاملان سلاحهای نامتعارف سرد برخورد می کند.

وی گفت: در طرح امروز بیش از دو هزار نقطه که مجرمان در آن فعالیت می کنند شناسایی شده و پاکسازی می شود.