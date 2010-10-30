رکود سیاسی در دانشگاهها نداریم/ اجازه فعالیت خارج از چارچوب نظام را نمی دهیم

جلیل دارا در هفدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه مهر درباره فضای فعالیت سیاسی دانشگاهها گفت: آنچه از فعالیت و آمار تشکلها مشاهده می شود رکودی در فضای سیاسی دانشگاهها نمی بینم. در هر جایی در استانها می روم مشاهده می کنم که تشکلهای سیاسی دانشجویی پیشگامتر از دیگر فعالان فرهنگی درباره فعالیت های فرهنگی، سیاسی و حتی علمی دانشگاهها پیگیر هستند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: متاسفانه فضا بعد از انتخابات به سمتی رفت که واقعا افراط و تفریط حاکم شد. یا یک فضایی را به طور کلی خارج از چارچوب و اصول و ضوابط نقد می کنند یا اینکه اصلا نقد را کنار می گذارند.

وی از بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی مستقل، دفتر تحکیم وحدت و جنبش عدالتخواهی به عنوان تشکلهای سیاسی فعال در دانشگاهها نام برد و به مهر گفت: حتی بین خود این تشکلها هم اختلاف های فاحشی دارند و خود آنها نسبت به یکدیگر اعتراضاتی می کنند بنابراین یکنواختی وجود ندارد.

جلیل دارا افزود: مشارکت سیاسی در دانشگاهها در حد کافی است و اینکه برخی می گویند مشارکت دانشجویان در عرصه سیاسی حداقلی شده است را درست نمی دانیم. اگر هم برخی احساس می کنند فعالیت سیاسی شان حداقل شده است آنها فراتر از اصول و قواعد و فضای تعریف شده حرکت کرده اند.