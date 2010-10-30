به گزارش خبرگزاری مهر احمد نادعلیان، هنرمند محیطی در مورد سفر خود به کره جنوبی گفت: روز دوشنبه (۱۰ آبان) من به کره جنوبی خواهم رفت و چیدمان نمایش آثارم را برای نمایشگاه مرکز آرکو در سئول آماده می‌کنم.

وی با بیان اینکه نمایشگاه انفرادی وی تا ۱۷ آبان در نگارخانه ماه مهر درحال برگزاری است، افزود: روز ۱۸ آبان، یک روز پس از پایان نمایشگاه در ایران نمایش آثارم در شهر سئول آغاز می‌شود.

نادعلیان در مورد دلیل نمایش آثارش در سئول ابراز کرد: پیرو دریافت دعوت نامه رسمی از آقای "کیم چان دونگ" و عقد قرارداد با مرکز آرکو مجموعه‌ای از آثارم را در یک نمایشگاه که به هنرهای محیطی اختصاص داده شده است، ارائه می‌کنم.

این هنرمند محیطی در ادامه به جزئیات نمایشگاه اشاره کرد: با توجه به مفاد قرارداد هزینه‌ سفر به کره و اقامت در آنجا توسط مرکز آرکو پرداخت می‌شود. همچنین توافق شده است که عکسهای دوچرخه "رویای صلح در خلیج فارس" در کاتالوگ نمایشگاه منتشر شود. به همین دلیل علاوه بر هزینه‌های سفر معادل دو هزار دلار دریافت می‌کنم.

وی عنوان کرد: اگرچه میزان منفعت اقتصادی آن مهم نیست اما ضرورت فرهنگی ایجاب می‌کند که صدای صلح مردم ایران، دوستی ملل و پیوند انسان با طبیعت که در فرهنگ ما ریشه دارد، به واسطه هنر در قلمرویی جهانی منتشر شود.

نادعلیان در مورد دیگر آثاری که قصد نمایش آنها را دارد، اظهار کرد: برای نمایشگاه کره جنوبی علاوه بر دوچرخه صلح که به صورت مجموعه عکس و چیدمان دوچرخه ارائه می‌شود، دو مهر سنگی جدید بزرگ نیز آماده شده است و به صورت چیدمان در فضای نمایشگاه ارائه می‌شود. علاوه بر این، اثر ویدئوئی "مرگ ماهیها" در سئول به نمایش در می‌آید.

این هنرمند محیطی از اجرای طرحی در رودخانه شهر سئول خبر داد: پیش بینی شده است که در مدت اقامتم در کره جنوبی آثارم در نشستی مرور شود و در ساحل رودخانه "هان" که از میان شهر سئول می گذرد آثار هنر محیطی انجام دهم. قبل از افتتاح رسمی نمایشگاه با دوچرخه صلح در یکی از سواحل کره جنوبی رکاب می زنم.

وی در مورد جشنواره کره جنوبی توضیح داد: خط نوشته‌های جدیدی نیز آماده کرده‌ام. برای این نمایشگاه که در موزه مرکز آرکو برگزار می‌شود، ده هنرمند از کشورهای ژاپن، امریکا، آلمان ، چین، انگلستان، آرژانتین ، هلند، هند و دو هنرمند از کره جنوبی دعوت شده‌اند. موزه مرکز آرکو میزبان این هنرمندان است که معمولا برگزار کننده نمایشگاه‌های رسمی کشور کره در قلمروی هنر معاصر تلقی می‌شود.

نادعلیان سپس به تمایل مسئولان نمایشگاه برای نمایش یکی از کارهایش اشاره کرد: در اولین نامه دعوت که برایم ارسال شد، مسئولین و انتخابگران نمایشگاه توجه خاصی به دوچرخه "رویای صلح در خلیج فارس" داشتند و تمایل داشتند که این اثر در نمایشگاه آنان به نمایش درآید تا پیام صلح دوستانه آن در آن نقطه جهان دیده شود. من نیز از این پیشنهاد استقبال کردم.

وی در مورد "دوچرخه صلح" گفت: اثر "رویای صلح در خلیج فارس" با استفاده از یک دوچرخه در بهمن ماه سال ۸۷ در جزیره هرمز ارائه شد. چرخهای این دوچرخه با استفاده از چند لاستیک کهنه دوچرخه طراحی و ساخته شده است. یک لاستیک کهنه دوچرخه که پس از استفاده مکرر صاف و بدون عاج بوده به صورت حروف بریده شده و حروف برجسته بر روی دو لاستیک دیگر نیز که فاقد عاج هستند، به صورت وارونه چسبانیده شدند.

نادعلیان در توضیح کارکرد این اثر عنوان کرد: چنانچه ما سوار بر این دوچرخه در ساحل ماسه ای رکاب بزنیم خط نوشته‌هایی به صورت صحیح بر ماسه‌های ساحل نوشته می‌شود. بنابراین با رکاب زدن در ساحل اثر هنری شکل می‌گیرد. روی چرخهای دو چرخه علاوه بر "رویای صلح در خلیج فارس" جملات کوتاهی همچون "جنگ نه"، "دوستی ملل"، "محیط پاک" و آدرس سایت آثار محیطی نادعلیانWwW.RIVERART.NET" نوشته شده است. تمامی نوشته‌ها به زبان انگلیسی بوده و هدف از انتخاب این زبان وسعت کاربرد آن در جهان است.

وی افزود: قصد من ترویج فرهنگ صلح و صیانت از حریم جغرافیایی و فرهنگی کشورم ایران است. هنر انسانی‌ترین راه برای ترویج فرهنگ صلح است. این اثر در ادامه روند مجموعه مهرهای استوانه‌ای که از سال ۸۵ ساختم و روی ماسه‌ها چاپ کردم، شکل گرفت.

نادعلیلن در مورد "دوچرخه صلح" گفت: در سال ۲۰۰۹ یکی از آثار ماسه چاپی من با درج نام خلیج فارس در تقویم دیواری هنر محیطی امریکا منتشر شد و علاوه بر تثبیت این هنر در مقیاسی جهانی خواست مردم ایران منتشر شد. تا کنون هنرمندانی همچون اریک انگستورم و ارانا داویز از آمریکا طی نامه هایی اجازه گرفتند که از طرح این دوچرخه استفاده نمایند.