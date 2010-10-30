دیسکاوری آخرین سفرش را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرگزای مهر، قرار بود دیسکاوری این پرواز را در روز اول نوامبر انجام دهد اما دو نقص فنی در بخشی از موتورهای پشتی این شاتل منجر به تاخیر افتادن در برنامه آن شد. نقصها در پوششهای هلیومی و نیتروژنی است که برای تنظیم فشار لوله های سوخت رسانی به کار گرفته می شوند. این نقص با نقص نشت سوختی که ناسا هفته گذشته آن را تعمیر کرد هیچ ارتباطی ندارد.

مقامات ناسا اعلام کردند این نقصها باید تا قبل از پرتاب شاتل تعمیر شوند و از این رو تصمیم گرفته شد تا ماموریت این شاتل برای یک روز به تاخیر بیافتد. این به آن معنی است که در حال حاضر زود هنگام ترین فرصت پرتاب دیسکاوری روز سه شنبه دوم نوامبر خواهد بود.

شاتل دیسکاوری خود را برای انجام ماموریتی 11 روزه در ایستگاه بین المللی فضایی برای انتقال اتاقک انبار جدید و روبات شبه انسانی به نام "روبونات 2" آماده می کرد. این ماموریت سی و نهمین و آخرین سفر فضایی دیسکاوری خواهد بود، قدیمی ترین شاتل ناسا که تا کنون بیشترین تعداد پروازهای فضایی را نیز داشته است.

ناسا قصد دارد کل برنامه شاتلهای خود را متوقف کرده و دیسکاوری، آتلانتیس و اندیور را تا سال آینده بازنشسته کند تا راهی جدید برای فرستادن فضانوردان به اخترواره ای نزدیک و یا مریخ باز کند.

بر اساس گزارش ان بی سی، ماموریت شاتل دیسکاوری صد و سی و سومین ماموریت شاتلهای ناسا است، برنامه ای که اولین پرواز فضایی آن در آوریل سال 1981 آغاز شده است.