مصرف آب آذربایجان شرقی بالاتر از میانگین کشوری است

رضا پوررجب در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، قیمت تمام شده آب در آذربایجان شرقی را دو هزار و 185 ریال اعلام کرد و گفت: این در حالی است که برای مصرف‌کنندگان با رنج مصرفی صفر تا هفت مترمکعب در هر ماه قبض صادر نمی‌شود .

وی افزود: 13 درصد مشترکان در آذربایجان ‌شرقی با مصرف به طور کلی 122 هزار متر مکعب در هر ماه از پرداخت هرگونه وجه معاف هستند .

پوررجب با بیان اینکه 35 درصد مشترکان در آذربایجان ‌شرقی نیز دو برابر الگوی مصرف از آب استفاده می‌کنند اضافه کرد: میانگین الگوی مصرف در ماه، هفت تا 18 مترمکعب است که 36 درصد مشترکان استان را شامل می‌شود، این مشترکان به ازای هر مترمکعب آب 210 ریال هزینه پرداخت می‌کنند.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان ‌شرقی همچنین از تصفیه 99 درصد فاضلاب شهرهای استان خبر داد و اظهار داشت: هزار و 500 لیتر در شبانه روز فاضلاب در استان تولید می‌شود که از طرفی هفت تصفیه خانه بزرگ استان کار تصفیه آنها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در هر شبانه روز 320 متر مکعب پساب در تصفیه خانه‌های استان باقی می‌ماند که بر اساس قرارداد منعقد شده با آب منطقه استان به آنها به عنوان کود بدون میکروب واگذار می‌شود .

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان ‌شرقی با بیان اینکه 50 درصد شبکه فاضلاب شهری تبریز احداث شده است و در بین استان‌های کشور جایگاه نخست را به خود اختصاص داده، ابراز امیدواری کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه بیش از 90 درصد تبریز تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری قرار گیرند.

فضای سبز تبریز با آب غیر شرب آبیاری می شود

رضا پوررجب در ادامه با بیان اینکه شهرداری تبریز برای آبیاری فضای سبز از آب شرب استفاده نمی‌کند، تاکید کرد: بر اساس تفاهمنامه‌ای که امضا شده است شرکت آب و فاضلاب استان آب مهرانه‌رود را که دارای درصد بالایی نیترات و غیر‌قابل شرب است، در حجم 200 لیتر در ثانیه به شهرداری تبریز می‌فروشد.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان ‌شرقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای آبیاری فضای سبز به هیچ وجه از آب شرب استفاده نمی‌شود اظهار داشت: پیشنهادی به منظور تامین آب فضای سبز منطقه باغمیشه و رشدیه تبریز ارائه شده است که بر اساس آن سرمایه‌گذار خارجی فاضلاب شهری ساکنان آن منطقه را در تصفیه‌خانه‌های کوچک تصفیه و برای استفاده در آبیاری فضای سبز آماده کند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد این شرکت برای لوله‌گذاری آب آشامیدنی در استان گفت: از ابتدای برنامه سوم توسعه تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک‌هزار و 835 کیلومتر با اعتباری افزون بر 27 میلیارد و 600 میلیون ریال در سطح شهرهای استان لوله‌گذاری شده است .

پور‌رجب در ادامه از احداث سه تصفیه‌خانه در آذربایجان‌شرقی خبر داد و خاطرنشان کرد: تصفیه‌خانه‌های سراب، بستان‌آباد، ملکان، آذرشهر، هریس و هشترود در دست احداث هستند که برخی از آنها از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی نیز برخوردار هستند .

رضا پوررجب با اشاره به تکمیل بخشی از واحدهای مسکن مهر شهر جدید سهند تاکید کرد: 300 لیتر در ثانیه سهمیه شهر جدید سهند از خط لوله اول زرینه‌رود است که برای انتقال این آب نیاز به احداث 12 کیلومتر خط انتقال آب است.

پوررجب با بیان اینکه برای انتقال این آب باید از لوله 700 میلی‌متری استفاده شود، گفت: با توجه به اختلاف ارتفاع 300 متری خط انتقال آب به شهر جدید سهند باید سه ایستگاه پمپاژ و چهار مخزن ذخیره آب نیز احداث شود.

وی درباره اعتبارات مورد نیاز برای احداث شبکه شهر جدید سهند افزود: بر اساس برآورد‌های صورت گرفته فقط برای شبکه آب این شهر 230 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان ‌شرقی اضافه کرد: با توجه به بالا بودن حجم ساخت و سازها در شهر جدید سهند این شهر را به فازهای مختلف تقسیم کرده‌ایم که بر اساس اولویت در حال احداث هستیم.

وی خاطرنشان کرد: برای تامین واحدهای مسکونی موجود در سایت 54 هکتاری شهر جدید سهند از طریق حفر چاه تامین شده است.