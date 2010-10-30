معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش وارد سیرجان شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رحیمی، معاول اول رئیس جمهور به همراه وزیر صنایع و معادن به منظور افتتاح چند طرح صنعتی در مجتمع گل گهر سیرجان لحظاتی پیش وارد فرودگاه این شهر شدند.

در این سفر قرار است که چند طرح صنعتی در چرخه تولید فولاد در این مجتمع افتتاح شود که با بهره برداری از این مراکز صنعتی تولید فولاد در کشور افزایش خواهد یافت.

مراسم بهره برداری از کارخانه بازیابی هماتیت و سولفورزدایی از کنستانتره آهن صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور تا ساعاتی دیگر انجام خواهد شد.

با اجرای این طرحها مواد اولیه کارخانه گندله سازی مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان که در ابتدای سال جاری به بهره برداری رسید تامین می شود.

بنا به اعلام مسئولان مجتمع گل گهر سیرجان برای احداث این مراکز صنعتی 33 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و بیش از 95 میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی انجام شده است.

انجام این طرح ضمن کاملتر کردن چرخه تولید فولاد در سیرجان اشتغالزایی در این شهرستان را در بر خواهد داشت.

