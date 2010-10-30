20 گروه نمایشی تئاتر در سمنان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، امیر علی عموزاده شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر سمنان در سالن تئالتر شهر سمنان گفت: برای اولین بار در این جشنواره با انتخاب داوران خارج از استان از ایجاد شبه در داوری جلوگیری شده است.

وی با بیان اینکه برای حمایت از گروه های تئاتر استان تمام کمک هزینه های گروه‌های نمایشی تا پایان شهریور سال جاری پرداخت شده است، گفت: توجه به مسائل آموزشی در جشنواره امسال رونق بیشتری گرفته بود.

عموزاده با بیان اینکه به منظور ارتقای سطح کیفی گروه‌های نمایشی استان سمنان دوره های آموزشی موثری تدارک دیده شده است، گفت: نمایش های اجرا شده در این جشنواره از ماه آینده به صورت دوره ای در استان به نمایش گذاشته می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به میزبانی سمنان برای برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای گفت: این جشنواره با شرکت گروه‌های نمایشی استان‌های گلستان، قم، مازندران، مرکزی، قزوین و گیلان برگزار می‌شود.

عموزاده اضافه کرد: هر یک از این استان‌ها بین یک تا سه گروه نمایشی در این جشنواره آثار خود را ارائه می‌کنند.

مدیر کل ارشاد سمنان خاطرنشان کرد: برترین‌های جشنواره منطقه‌ای در سمنان به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه می‌یابند.