به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از پیروزی استقلال در دیدار روز جمعه برابر راه آهن اظهار داشت: ما بردیم چون تلاشمان برای کسب این نتیجه بود. فعلا هم که صدرنشین شدیم. از این بابت خوشحالم.

وی با اشاره به عمکلرد تیم راه آهن در این دیدار ادامه داد: امروز حریف خوبی داشتیم. راه آهن به خصوص درنیمه نخست بازی خیلی خوب کار کرد. البته فقط 35 دقیقه نخست بازی توپ و میدان را در اختیار داشتند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: در 35 دقیقه نخست بازی، بازیکنان ما بی دلیل عقب کشیده بودند و با این کار خود این فرصت را به راه آهن و بازیکنانش داده بودند تا آنچه رامی خواهند در زمین اجرا کنند. البته کار خوب راه آهن قابل انکار نیست. به سرمربی و بازیکنان این تیم تبریک می گویم.

مظلومی یادآور شد: بازی برای تیم استقلال از 10 دقیقه آخر نیمه نخست آغاز شد. در این 10 دقیقه و نیمه دوم بازی، بازیکنانم خیلی خوب کار کردند. اگرچه در این فاصله مانند موقعیت های زیادی را هم برای گل زدن از دست دادند.

وی با تاکید بر اینکه استقلال باید می برد چون استحقاق این نتیجه را داشت، در پاسخ به این سوال که "راه آهن هم عملکرد خوبی در این بازی داشت"؟ گفت: بله، همین طور است. اما همیشه خوب بازی کردن ملاک تعیین تیم برنده نیست.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان کرد: تیمی که در حساس ترین شرایط بتواند توپ، زمین و جریان بازی در دست داشته باشد، برنده است. هدف ما پیروزی در این بازی بود که به آن دست یافتیم.

"به نظر می رسد بعد از شهرآورد، غیبت وحید طالب لو در تمرینات و جلسه ای که با مدیریت باشگاه استقلال داشت در ثابت ماندن این بازیکن درون دروازه تاثیر مستقیمی داشت؟"

مظلومی در پاسخ به این سوال خبرنگاران اظهار داشت: در تیمی که من سرمربی آن هستم قهر کردن و کانال زدن راه قرارگرفتن در ترکیب تیم نیست. به گواه همه مصدومیت محمدی باعث استفاده از طالب لو شد. چون این بازیکن عملکرد خوبی داشت در این چند بازی به طور ثابت از او استفاده کرده ایم.

وی یادآور شد: البته ملاقات با مدیرعامل حق هر بازیکنی است. اما این موضوع باعث قرار گرفتن طالب لو درون دروازه نشده است. اگر قرار باشد چنین اتفاقاتی در تیم استقلال بیفتد، من دیگر نیستم. این طور نیست که قهر کردن راه قرار گرفتن در ترکیب تیم شود. در این زمینه فقط تلاش نتیجه می دهد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال همچنین از عملکرد خط دفاعی تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: خط دفاعی استقلال تقویت شده است به همین دلیل در این بازی مانند دیدارهای گذشته خوب کار کرد. ضمن اینکه بازیکنان هم به اندازه کافی از هم پشتیبانی کردند. مثلا میلاد میداودی با وجود آسیب دیدگی تا دقیقه 85 دفاع کرد.

وی همچنین اعلام کرد که داوری این بازی مشکلی نداشت هرچند که ترجیح می دهم در این بازی اصلا اظهارنظری نداشته باشم.

پرویز مظلومی در پایان اظهار داشت: حنیف عمران زاده هم مانند میلاد میداوری مصدوم بود. اما هر دو بازیکن تا آنجا که می توانستند برای پیروزی تیم تلاش کردند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و راه آهن شهرری درهفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با برتری یک بر صفر شاگردان پرویز مظلومی به پایان رسید.