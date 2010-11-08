توافقنامه نهایی برگزاری همایش روز جهانی فلسفه امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه، پس از برگزاری نشست مشترک میان برگزارکنندگان همایش بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه و نمایندگان سازمان یونسکو در تهران و پاریس، موافقتنامه‌ نهایی برگزاری این همایش به امضای پیلار آلوارز، معاون اجتماعی و علوم انسانی یونسکو و دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس مؤسسه‌ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران رسید.

بر مبنای این توافقنامه سازمان یونسکو متعهد شد در زمینه ارائه اطلاعات تخصصی و موارد منتشره در خصوص سوابق همایش و برنامه روز جهانی فلسفه، و نیز حمایتهای تخصصی و اعزام هیأت عالیه به همایش همکاری نماید. همچنین از سوی ایران نیز برگزاری نشستهای تخصصی در موضوعات مصوب، حضور فعال استادان و دانشجویان از کشورهای مختلف و ارائه امکانات لازم علمی و اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر همایش تعهد شده است.

لازم به ذکر است پس از موافقت اولیه یونسکو با پیشنهاد برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه در سال 2010 در ایران در دو سال قبل، دبیرخانه همایش تشکیل و با تدوین برنامه کامل و ارائه آن به یونسکو و انجام هماهنگیهای لازم، این موافقتنامه شکل‌ نهایی به خود گرفت و به امضای طرفین رسید.

همایش بین‌المللی روز جهانی فلسفه، روزهای سی‌ام آبان تا دوم آذر ماه سال جاری و با موضوع "فلسفه؛ نظر و عمل" در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.