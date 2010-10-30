محمد زارع‎پور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه طبق توافق نامه امضا شده با آکادمی اشلاگر تا دو سال آینده هدایت تیم ملی تنیس روی میز بر عهده مربیان این آکادمی خواهد بود، اظهارداشت: بر اساس آنچه در دنیا معمول است، حرف اول و آخر را مربی می‌زند. پس هرگونه تصمیم در مورد تیم ملی هم با نظر مربیان آکادمی اشلاگر اتخاذ خواهد شد.

وی ادامه داد: مسابقات انتخابی برای تیم ملی تنیس روی میز برگزار شد با این حال نتیجه و تصمیم قطعی در این زمینه با مربیان بود. که آنها هم رای به قرار گرفتن افشین نوروزی، محمدرضا اخلاق پسند و نوشاد عالمیان در ترکیب تیم اعزامی به بازی‌های آسیایی گرفتند.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز مصوبه کمیته ملی المپیک برای اعزام تنها سه پینگ‎پنگ‎باز به بازی‎های آسیایی را در انتخاب‌های صورت گرفته تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: مربیان ما محدودیت انتخاب داشتند بنابراین حذف بازیکنان به خاطر ناتوانی آنها نبوده است. فقط اینکه مربیان آکادمی اشلاگر با توجه به عملکرد بازیکنان در اردوی برگزار شده در این آکادمی و همچنین پروتورهای مجارستان و ولز، انتخاب‌های خود را انجام دادند.

زارع‎پور به انتقاد میدیا لطف الله نسبی مبنی بر اینکه در ترکیب تیم اعزامی به گوانگجو قرار داده نشده است، اشاره کرد و گفت: میدیا بازیکنی با هوش و آینده‌دار است. اما به خاطر محدودیتی که برای انتخاب ملی‌پوشان داشتیم، حذف شد. البته این دلیلی بر اعتراض او نیست.

وی تاکید کرد: میدیا طی چهار سال گذشته حضوری در رقابت‌های بین‌المللی نداشته است. در حال حاضر هم رنکینگ ندارد. با این حال به او و توانایی‌هایش اعتقاد داریم. اگر غیر از این بود برای یک ماه حضور او در اتریش و مجارستان هزینه نمی‌کردیم. بازیکنان ایرانی باید نگاه خود را در جهت حرفه ‎ی شدن تغییر دهند. در غیراین صورت پیشرفتی حاصل نمی‌شود.

سرپرست فدارسیون تنیس روی میز تصریح کرد: فدراسیون نگاه خاصی به هیچ بازیکنی ندارد. به خصوص اینکه هر چه مربیان بگویند، همان اجرا خواهد شد. از طرفی هر بازیکنی که می‌خواهد ملی‌پوش شود باید خیلی از سختی‎ها را تحمل کند. چون پوشیدن پیراهن تیم ملی افتخار است.

شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی از 21 آبان‎ماه در گوانگجو آغاز می‌شود تا و 6 آذرماه ادامه خواهد داشت. تیم ملی تنیس روی میز پس از 12 سال در این بازی‌ها شرکت می‌کند.