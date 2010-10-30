مدل اسلامی اطلاع رسانی و رسانه سازی طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش در مراسم تجلیل از خبرنگاران زن مسلمان اظهار امیدواری کرد به برکت اسلام این نشست سرآغاز پیدایش فصل جدیدی در مناسبات رسانه ای دنیای امروز باشد.

وی افزود : امروز رسانه، هسته مرکزی فرهنگ را تشکیل داده و چه بسا این رسانه ها باشند که فرهنگ ها را به دنبال خود می کشند. به بیان دیگر در گذشته نه چندان دور، رسانه ها بودند که از دل فرهنگ ها سر برمی آوردند و امروز این رسانه ها هستند که بر فرهنگ مقدمند و فرهنگی جدید را شکل داده یا فرهنگی جا افتاده را تغییر می دهند.

رئیس سازمان ملی جوانان یکی از دلایل اصلی چنین اتفاقی را پیوند نزدیک رسانه با تکنولوژی دانست و بیان کرد: به مدد تکنولوژی، رسانه هر روز سیطره و سایه خود را بر تمام شئون زندگی انسان گسترش می دهد.

بذرپاش تهدید هویت ملتها را بزرگترین تهدید غالب شدن رسانه بر زندگی انسان ها دانست و گفت: رسانه های غربی که پیوندی عمیق با نظام سلطه دارند سعی می کنند با تغییر عادات و رفتار مخاطب، زندگی جدید مورد نظر خود را القا کنند و به همین منظور است که آنها می کوشند تا هویتی جدیدی را جایگزین هویت انسانی و خدایی بشر کنند.

وی در ادامه تناقض های رفتاری و نقض انسانی را یکی از ضعف و پاشنه های آشیل رسانه های غربی دانست و گفت: می توان با تمرکز بر این ضعف ها جریان جدید رسانه ای به راه انداخت و انسانهای مشتاق حقیقت را مدیریت کرد.

معاون رئیس جمهور در ادامه این جلسه خواستار شکل گیری ارتباطات درونی فعال رسانه ای جهان اسلام شد و بهترین قالب برای شکل گیری این ارتباطات را راه انداختن تشکل ها یا شبکه های حرفه ای و صنفی عنوان کرد و نماد عینی آن را گردهم آمدن زنان خبرنگار مسلمان دانست.

مراسم تجلیل از خبرنگاران زنان مسلمان جهان شب گذشته در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد و به خبرنگاران کشورهای خارجی دعوت شده به این برنامه و سه نفر از خبرنگاران جوان داخلی به صورت نمادین جوایزی اهدا شد.