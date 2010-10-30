آمریکا در پی مذاکرات مستمر و گسترده با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "فیلیپ کراولی" روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در یک جلسه توجیهی ضمن استقبال از تمایل جمهوری اسلامی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته ای گفت: آمریکا مدتهاست که در پی مشارکتی پایدار و انجام گفتگوهای مستمر با ایران درباره طیف گسترده ای از موضوعات است.

کراولی بر تعیین هر چه سریعتر تاریخی مشخص و مکانی خاص از سوی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته ای تاکید کرد و گفت: می توانیم نشستی مشابه با نشست سال گذشته را داشته باشیم و منتظر ازسرگیری چنین مذاکراتی هستیم.

در همین حال "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان یکی از طرف های گفتگو با جمهوری اسلامی از برنامه تهران برای آغاز مذاکرات با غرب از 10 نوامبر خبر داد.

اشتون پیشتر از ایران خواسته بود تا به درخواست کتبی وی برای آغاز گفتگوها پاسخ رسمی و مکتوب بدهد.

گفتگوهای ایران با غرب برای مدتی متوقف شده و ایران آمادگی خود را برای آغاز آن اعلام کرده است.