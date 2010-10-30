سهم شهرداریها باید از مالیات بر ارزش افزوده حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا صبح شنبه در جلسه شورای شهر گرگان افزود: سی و هفتمین اجلاس شورای عالی استانها بر تلاش شوراهای شهر در رفع مشکلات و کاستی‌های موجود تاکید شد.

وی در سی و هفتمین اجلاس شورای‌عالی استانها که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در محل قدیم مجلس برگزار شد، رئیس شورای عالی استانها گفت: در شوراهای شهرها، بعضا شاهد استیضاحها، عزل شهرداران و سلب عضویتها و درخواست انحلال هستیم که باید تلاش کنیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.



زهرا نورا افزود: مهدی چمران در این اجلاس بر ضرورت فعالیت اعضای شورای اسلامی شهر مانند نمایندگان مجلس تاکید و بخشی از مشکلات شوراها را سختگیری‌ها و مشکلات سایران و برخی دیگر را بی‌دقتی اعضای شوراهای شهر عنوان کرد.



نماینده گلستان در شورای عالی استانها با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بیان کرد: به اعتقاد اعضای شورای عالی استان‌ها این قانون مورد اجماع همه ارکان حکومتی و تائید همه مراجع تصمیم گیر است و می طلبد که با همکاری همه جانبه دولت و مردم به بهترین شکل اجرایی شود.



نورا افزود: رئیس شورای عالی استان‌ها در سخنان خود با تاکید بر اینکه از میزان مالیات بر ارزش افزوده ‪ ۱.۵ درصد سهم شهرداری ها و ‪ ۱.۵درصد سهم خزانه دولت است، اظهار امیدواری کرد که در برنامه پنجم توسعه این تعادل همچنان حفظ شود و سهم شهرداری‌ها از آن کاهش نیابد.



وی همچنین از پاسخگویی سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی به سئوالات نمایندگان استانها در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه ها و مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و تصریح کرد: به گفته وزیر اقتصاد و دارایی ممکن است در مسیر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با کاستی‌هایی مواجه شویم که برای رفع آن باید تلاش کنیم.



نماینده گلستان در شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشکلات ساختاری به علت فراگیر بودن، اقشار بسیاری از جامعه را درگیر می کند، هدفمندی یارانه ها را طرحی عنوان کرد که 100 درصد اقشار را درگیر کرده و باید تلاش زیادی برای همراه کردن همه اقشار صورت گیرد چرا که در غیر این صورت طرح موفق نخواهد شد.



نورا با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی در سی و هفتمین اجلاس علنی شورای عالی استانها هدف پیوست اجتماعی این طرح ها را همراه کردن مردم دانست و گفت: به گفته وی سعی شده است از بهترین اندیشه ها و اندیشمندان برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها استفاده شود.