برنامه مرحله یک چهارم نهایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر روز جمعه با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید تا در نهایت‌ تیم‌های استرالیا، امارات، ازبکستان، سوریه، عراق، ژاپن، کره شمالی و اردن به عنوان تیم‌های برتر گروه‌های چهارگانه به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها صعود کردند.

در این بین تیم نوجوانان ایران قهرمان دوره گذشته این مسابقات با قرار گرفتن در جایگاه سوم گروه B از راهیابی به این مرحله بازماند تا پس از حذف کره جنوبی نایب قهرمان دوره گذشته در مرحله انتخابی، دومین شگفتی این جام رقم بخورد.

همچنین در دوره گذشته این رقابت‌ها هم تیم‌های نوجوانان استرالیا و امارات در این مرحله برابر هم به میدان رفتند که آن دیدار با برتری 3 بر 2 امارات همراه بود و تکرار مجدد آن مسابقه در رقابت‌های امسال جالب توجه است.

ضمن اینکه تیم‌‎های پیروز در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا، جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان که در کشور مکزیک برگزار خواهد شد، را کسب خواهند کرد.

برنامه مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

دوشنبه - 10/08/89

* بازی شماره یک: استرالیا - امارات، ساعت 11:30، ورزشگاه جار

* بازی شماره 2: ازبکستان - سوریه، ساعت 13:30، ورزشگاه مرکزی

* بازی شماره 3: عراق - ژاپن، ساعت 15:30، ورزشگاه جار

* بازی شماره 4: کره شمالی - اردن، ساعت 17:30، ورزشگاه مرکزی

مرحله نیمه نهایی:

پنجشنبه - 13/08/89

* بازی شماره 5: برنده بازی شماره یک - برنده بازی شماره 2، ساعت 12:30، ورزشگاه مرکزی

* بازی شماره 6: برنده بازی شماره 3 - با برنده بازی شماره 4، ساعت 16، ورزشگاه مرکزی

دیدار نهایی:

یکشنبه - 16/08/89

برنده بازی شماره 5 - برنده بازی شماره 6، ساعت 12:30، ورزشگاه مرکزی