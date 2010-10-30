شهر 40 هزار نفری الشتر فقط سه مسجد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام عبدالواحد الهی نژاد شامگاه جمعه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با انتقاد از کمبود فضای مسجدی در این شهر، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر شهر الشتر تنها دو مسجد در داخل شهر و یک مسجد نیز در حاشیه شهر دارد.

وی با بیان اینکه شهر الشتر در زمینه زیرساختهای مذهبی و فرهنگی دارای مشکلات زیادی است، خاطرنشان کرد: با وجود این مشکلات این شهر در راستای اجرای فعالیتهای تربیتی، مذهبی و دینی با چالشهای فراوانی روبرو است.

امام جمعه الشتر با اشاره به اینکه با این کمبود فضای مسجدی در الشتر هیچگونه کار دینی و تربیتی برای مردم نمی توان انجام داد، عنوان کرد: کمبود فضای مسجدی در این شهر با 40 هزار نفر جمعیت مایه نگرانی و تاسف است.

وی با بیان اینکه این شهر به شدت از کمبود فضای مسجدی رنج می برد، بیان داشت: باید در راستای ساخت مساجد در این شهر اقدامات لازم توسط مسئولان صورت گیرد.

حجت الاسلام الهی نژاد با اشاره به نیاز این شهر به فضای مسجدی، یادآور شد: مطابق برآوردهای انجام شده شهر الشتر در حال حاضر حداقل نیاز به 10 مسجد دیگر دارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هر محله در این شهر نیاز به یک مسجد دارد، خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

امام جمعه الشتر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد: در حال حاضر با کمک و تلاش شهرداری این شهر زمینی به مساحت 840 متر مربع برای ساخت یک مسجد در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام الهی نژاد بیان داشت: نقشه ساخت این مسجد نیز تهیه شده و نیازمند اعتبارات لازم هستیم که ساخت آن را شروع کنیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم وجود حوزه های علمیه در شهر الشتر، یادآور شد: متاسفانه این شهر برای برادران و خواهران علاقه مند در این زمینه هیچ حوزه علمیه ای ندارد.

امام جمعه الشتر با اشاره به اینکه مجوزهای لازم برای راه اندازی حوزه های علمیه خواهران و برادران گرفته شده، خاطر نشان کرد: در حال حاضر مراحل پایانی اخذ مجوز این حوزه ها در حال انجام است.

حجت الاسلام الهی نژاد با تاکید بر حمایت موقوفه ها از حوزه های علمیه شهر الشتر عنوان کرد: اگر این حوزه های علمیه ایجاد شوند به طور حتم نیازمند حمایت موقوفه ها در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد حوزه های علیمه براداران و خواهران در این شهر بیان داشت: در حال حاضر زمینی به مساحت سه هکتار برای برادران و همچنین زمینی به مساحت دو هزار متر مربع نیز برای احداث حوزه علمیه خواهران در نظر گرفته شده است.