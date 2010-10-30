قیصر احیاگر رباعیات در شعر معاصر بود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید محمد حسینی شامگاه جمعه در مراسم سومین سالگرد ارتحال قیصر امین پور در شهرستان گتوند اظهار داشت: اگر من شناخت مناسبی از قیصر و ابعاد شخصیتی وی نداشتم امشب نمی توانستم در این مراسم برای همشهریان و در جمع ادبا در خصوص این شاعر بزرگ کشور سخنرانی کنم.

وی با اشاره به اینکه قیصر هیچگاه از خود تعریف نمی کرد و به شدت اهل صبر و شکیبایی بود، افزود: با وجود اینکه وی سالهای سال در یکی از بیمارستانهای تهران دیالیز می کرد ولی هیچگاه از این وضعیت جسمانی خود شکایت نمی کرد بلکه نگرانی وی از جامعه امروز و انسانهای امروز بود.



حسینی، قیصر را اهل انصاف فراوانی دانست و گفت: زمانی در مجله سروش نوجوان با هم همکار بودیم وقتی قبل از چاپ، وی یکی از شماره ها را برای من آورد که بررسی کنم در خصوص یکی از متنهای آن که ترجمه ای از یک نویسنده غربی بود اعتراض کردم و گفتم شاید این مطلب باعث ایجاد یک فضای غبارآلود برای نوجوانان شود که قیصر بدون هیچ اعتراض، منصفانه این موضوع را قبول کرد.



وزیر ارشاد با بیان اینکه مرگ قیصر آرزوهایی را خاک کرد، افزود: نامش قیصر بود ولی همانند قیصر روم اهل خشونت نبود بلکه وی اهل رحمت و مهربانی بود و این ویژگی وی را به وضوح در شعرهایش می توان دید. همچنین یکی از ویژگی های قیصر عدالت شعری است که امروز همین خصوصیت سرچشمه اشعار جوانان شده است.



حسینی، قیصر را احیاگر رباعیات در شعر معاصر خواند و گفت: در کتابهای شعر قیصر رباعیات ناب و زیبایی وجود دارد که خواندن برای هر کسی جالب و شیرین است و ما در میان شعرای دیگر کمتر کسی را داریم که اینگونه مسلط رباعی می گوید.



وی به غزلیات امین پور اشاره کرد و اظهار داشت: غزلیات زیبا با مطلعهای فراوان باعث شده قیصر در خصوص سرودن غزلیات در میان شعرای معاصر جایگاه بالایی پیدا کند.



وزیر ارشاد ادامه داد: همین خصوصیات عالی در شعر قیصر باعث می شود که سوی دانشجویان رشته های ادبی و همچنین برخی ادبا و پژوهشگران باید به سمت پژوهش و شناسایی بیشتر اشعار قیصر امین پور بروند.