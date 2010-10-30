همدستی واشنگتن با پ.ک.ک/ آمریکا و اروپا خواهان تداوم بحران کردها هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام ارشد پ.ک.ک به روزنامه حریت گفته است که آمریکا تا سال 2004 میلادی ارتباط نزدیکی با پ.ک.ک.ک داشته است.

در همین رابطه "مراد قره ایلان" مرد شماره دو حزب کارگران کردستان، در گفتگو با روزنامه رادیکال گفت: در سالهای 2003 و 2004 تماسهایی با آمریکا داشتیم.

قره ایلان در ادامه گفت : در زمان حمله آمریکا به عراق تماس هایی میان واشنگتن و پ.ک.ک برقرار شد و من گمان می کنم که آمریکا برای ورود به منطقه نیازمند پ.ک.ک بود.

وی در سخنان خود آمریکا و اتحادیه اروپا را متهم به ایجاد "مشکل کردها" در منطقه کرد و گفت : آنها این مشکل را ایجاد کردند و هم اکنون نیز به آن دامن می زنند زیرا آمریکا و اتحادیه اروپا در ادامه این مشکل منافعی دارند. آنها می خواهند تا از ما به عنوان یک "برگ بازی" در مقابل ترکیه استفاده می کنند.

قره ایلان که در کوههای قنیدل در ارتفاعات شمال عراق حضور دارد در مورد دسیسه چینی آمریکا در منطقه گفت : اگر مشکلات در منطقه حل شوند مردم ما دیگری نیازی به آمریکا و اروپا نخواهند داشت. بنابراین آنها ابتدا مشکل را ایجاد می کنند و سپس تلاش می کنند تا با ادامه این بحرانها هژمونی اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کنند.