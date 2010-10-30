مهمترین هدف حج توجه به عظمت خداوند است

حجت الاسلام محمد علی قاصری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: برنامه هایی در 38 جلسه، شامل 12 جلسه فرهنگی در کشور، 10 جلسه در مکه و 6 جلسه در مدینه منوره برگزار می شود.

وی افزود: از جمله عناوین مورد توجه در برنامه های سفر حجاج آشنایی با احکام، مناسک اسرار حج ، تاریخ اسلام تاریخ اماکن زیارتی و ... است.

مسئول امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری سازمان حج و زیارت خراسان رضوی با اشاره به تعداد حجاج در کشور بیان کرد: امسال به طور کلی 103 هزار نفر زائر در کشور راهی سفر حج می شوند که از این تعداد بیش از شش هزار نفر از سه استان خراسان شمالی جنوبی و رضوی است.

وی بیان داشت: در مجموع 83 کاروان امسال از 3 استان خراسان شمالی جنوبی و رضوی راهی سفر حج خواهند شد که از این تعداد 67 کاروان از خراسان رضوی و 6 کاروان مخصوص اهل سنت است.

حجت الاسلام قاصری عنوان کرد: مهمترین اساس و شاکله دین و شریعت تحول همراه با نگرش عمیق در راه رسیدن به حق است و سفر حج راهی برای دست یافتن به این تحول است.

وی بیان کرد: اولین تحول در سفر حج برای حجاج بیرون آوردن لباس تن و پوشیدن لباس بندگی است، در واقع زائر خانه خدا از لباس نا فرمانی و گناه بیرون آمده و لباس سفید بندگی پروردگار را به تن می کند.

وی تصریح کرد : به طور کلی در مسیر حج زائر خانه خدا پس از ایجاد تحول به سوی تقرب پیش می رود.