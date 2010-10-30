هاشمیان شائبه دوپینگی بودن مهدی واعظی را رد کرد

احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در پایان دیدار مس کرمان و صبای قم شائبه ها و ابهاماتی در مورد اینکه مهدی واعظی به جهت فرار از انجام نمونه گیری و به بهانه مصدومیت راهی بیمارستان شده در حالیکه چنین ادعای واقعیت ندارد و انتقال دروازه بان صبا با مجوز افسر کنترل دوپینگ صورت گرفته است.

هاشمیان در تشریح جزئیات این حادثه یادآورشد: اولا مصدومیت واعظی در دقیقه 30 مسابقه اتفاق افتاد در حالیکه انتخاب بازیکنان برای نمونه گیری معمولا در بین دو نیمه انجام می شود. ثانیا پس از ویزیت افسر کنترل دوپینگ انتقال بازیکن مصدوم به بیمارستان جهت اقدامات درمانی از سوی افسرکنترل دوپینگ ضروری تشخیص داده شد و ثالثا نام مهدی واعظی جزو بازیکنانی که برای انجام نمونه دوپینگ انتخاب شدند، وجود نداشت و شائبه دوپینگ این بازیکن صحت ندارد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه برخی ها ماجرای مهدی واعظی را مشابه اتفاقی که منجر به دوپینگی معرفی شدن محمد نیسانی بازیکن تیم شهرداری تبریز شد، تلقی می کنند تصریح کرد: این دو نمونه با دلایلی که عنوان کردم با یکدیگر قابل قیاس نیستند و در ماجرای واعظی تعمدی برای فرار از انجام نمونه گیری وجود نداشته بلکه وی به جهت مصدومیت و با مجوز رسمی به بیمارستان منتقل شد.