قرائت تاریخ بیهقی در "دیبای زربفت"

محمد جعفر یا حقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتاب از جدیدترین تصحیح تاریخ بیهقی استخراج شده و محتوای آن توسط خانم مشکور در یک لوح فشرده قرائت شده ه مخاطبان برای فهم آن با مشکلی مواجه نشوند.
وی با اشاره به این که "دیبای زربفت" خلاصه ای از تمام بخش های تاریخ بیهقی است، اظهارداشت: انتشارات سخن این کتاب را در 487 صفحه و با شمارگان 1650 نسخه منتشر کرده است.
یاحقی ادامه داد: این کتاب جزو مجموعه "از میراث ادب فارسی" است ، مجموعهای که برای آشنا کردن علاقمندان، از هر گروه و در هر سن، با آثار زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران تهیه شده است.
به گفته وی، این کتاب نیز به دلیل همراه داشتن لوح فشرده و ساده نویسی، از نظر اندیشه، موضوع و رغبت انگیزی و دلپذیری به طور قطع توجه خوانندگان را به خود جلب خواهد کرد.
یاحقی با اشاره به این که ضبط و تلفظ کلمات و اعراب در این کتاب مشخص شده، بیان داشت: اصول نقطه گذاری نیز در آن رعایت شده تا مطالعه متن برای خوانندگان آسان باشد.
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی اضافه کرد: آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و عبارات عربی که در متن است نیز با اعراب گذاری و به همراه قرائت مشخص شده است.
وی افزود: در پایان کتاب، لغات و ترکیبات و اصطلاحات، اسامی خاص، عبارات عربی یا دشوار و پیچیده، به ترتیب شماره صفحات و سطورتوضیح داده شده و این توضیحات بسیار مختصر و ساده و در حد ضرورت است.
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