قرائت تاریخ بیهقی در "دیبای زربفت"

محمد جعفر یا حقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتاب از جدیدترین تصحیح تاریخ بیهقی استخراج شده و محتوای آن توسط خانم مشکور در یک لوح فشرده قرائت شده ه مخاطبان برای فهم آن با مشکلی مواجه نشوند.

وی با اشاره به این که "دیبای زربفت" خلاصه ای از تمام بخش های تاریخ بیهقی است، اظهارداشت: انتشارات سخن این کتاب را در 487 صفحه و با شمارگان 1650 نسخه منتشر کرده ‌است.

یاحقی ادامه داد: این کتاب جزو مجموعه "از میراث ادب فارسی" است ، مجموعه‌ای که برای آشنا کردن علاقمندان، از هر گروه و در هر سن، با آثار زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران تهیه شده است.

به گفته وی، این کتاب نیز به دلیل همراه داشتن لوح فشرده و ساده نویسی، از نظر اندیشه، موضوع و رغبت ‌انگیزی و دلپذیری به طور قطع توجه خوانندگان را به خود جلب خواهد کرد.

یاحقی با اشاره به این که ضبط و تلفظ کلمات و اعراب در این کتاب مشخص شده، بیان داشت: اصول نقطه ‌گذاری نیز در آن‌ رعایت شده تا مطالعه متن برای خوانندگان آسان باشد.

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی اضافه کرد: آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و عبارات عربی که در متن است نیز با اعراب‌ گذاری و به همراه قرائت مشخص شده است.

وی افزود: در پایان کتاب، لغات و ترکیبات و اصطلاحات، اسامی خاص، عبارات عربی یا دشوار و پیچیده، به ترتیب شماره صفحات و سطورتوضیح داده شده و این توضیحات بسیار مختصر و ساده و در حد ضرورت است.

روضه های رضوانی هم منتشر شد

این استاد دانشگاه همچنین از انتشار کتاب "روضه های رضوانی" خبر داد و گفت: روضه‌ های رضوانی، دفتر شعرهای ابوالفضل بیهقی است که با گزینش انتشار یافته است.

یاحقی با اشاره به این که نثر بیهقی ویژگی‌های شاعرانه بسیاری دارد، اظهارداشت: او توانسته خود را به حوزه شعر آزاد نزدیک کند و در زمانه‌ای که هنوز نثر پارسی حتی به آرایش ‌های ادبی معمول در شعر سنتی نیز نزدیک نشده ‌بود، عرصه نوآیینی به روی نثر فارسی گشود که در کتاب "روضه های رضوانی" آورده شده است.

وی ادامه داد: هدف از انتشار این مجموعه انتخاب نمونه‌ ای از شاعرانه‌های بیهقی است که نکته ‌ای، پیامی و حرفی برای مخاطب امروز داشته ‌باشد و او را به حسی شعری رهنمون شود .

به گفته وی، در نقل این شاعرانه‌ ها نظم روایی کتاب به هم نخورده و درمجموعه گزیده‌ها به ترتیب صفحات کتاب (بر اساس تاریخ بیهقی ،چاپ انتشارات سخن، 1388) آمده و برای سهولت امر مراجعه، شماره صفحه هر مورد نیز نقل شده ‌است.



یاحقی تاکید کرد: این کتاب را انتشارات سخن در 264 صفحه و با شمارگان 1650 نسخه منتشر کرده‌ است.