به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی در پاسخ به مهر، گفت: در این کارگروه تصمیمات لازم برای عدم اختلال بر روند آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت اتخاذ خواهد شد.

وی با تشریح وضعیت بودجه دانشگاههای علوم پزشکی افزود: بودجه های آموزشی در دو بخش کلی مورد ارزیابی قرار می گیرند و در بودجه سالیانه به دانشگاهها اختصاص داده می شود در سال 89 بودجه دانشگاهها رشد قابل قبولی داشت که در هر کدام از دانشگاهها به نسبت متفاوت بود.

محققی یادآور شد: بودجه های ستادی وزارت بهداشت در سال 89 کاهش داشته است که البته این کاهش در راستای تمرکز زدایی و ارائه بودجه به واحدهای دانشگاهی و گردش مالی صحیح تر صورت گرفته است.

وی از کاهش بودجه سرانه تخت های آموزشی خبر داد و گفت: در صورتیکه قرار باشد وضعیت تخت آموزشی بهبود یابد این بودجه باید به صورت سالانه 25 درصد افزایش یابد که این میزان اجرایی نشده است و پیش بینی می شود تاثیر منفی داشته باشد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: بودجه قطب های علمی کاهش یافته است که این کاهش با ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در قطب های علمی در تضاد است.

وی همچنین درباره رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: طرح اولیه (پروپوزال) رتبه بندی آماده شده است و در سال تحصیلی جاری عملیاتی می شود در شاخصهای رتبه بندی دستاوردهای آموزشی، پژوهشی، ارائه خدمات، ارتباطات بین المللی و تولیدات علمی مد نظر قرار می گیرد.