  1. استانها
  2. همدان
۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۹

همدان به 7 پایگاه فوریت های پزشکی نیاز دارد

همدان به 7 پایگاه فوریت های پزشکی نیاز دارد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: برای رسیدن به استاندارهای مورد نظر، هفت پایگاه فوریت های پزشکی جدید باید در استان همدان راه اندازی شود.

اکبر غیاث در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به وجود 37 پایگاه فوریت های پزشکی در استان همدان، گفت: تمامی پایگاه ها در ایام هفته فعال هستند و تنها پایگاه گنجنامه به دلیل کمبود نیرو در روزهای پنجشنبه و جمعه فعال است.

غیاث با اشاره به اینکه هزینه راه اندازی یک پایگاه فوریت های پزشکی با حداقل دو نیروی امدادی 800 میلیون ریال است، اظهار داشت: دولت تسهیلات ویژه ای را برای تجهیز پایگاه های امداد جاده ای در نظر گرفته است.

وی به وضعیت پایگاه های اورژانس فعال در استان همدان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه تعداد پایگاه های فوریت های پزشکی در راه های روستایی این استان کافی نیست، افزود: هفت پایگاه امدادی و فوریت های پزشکی در شهر همدان وجود دارد.

غیاث افزود: برای رسیدن به استاندارهای لازم باید دو پایگاه دیگر در این شهر راه اندازی شود.

وی به خریداری20 دستگاه آمبولانس جدید و بهبود یافتن وضعیت آمبولانس های تمامی بیمارستان های استان همدان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 70 درصد نیروهای این مرکز در زمینه کاری خود کارشناس هستند.

کد مطلب 1180920

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها