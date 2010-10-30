همدان به 7 پایگاه فوریت های پزشکی نیاز دارد

اکبر غیاث در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به وجود 37 پایگاه فوریت های پزشکی در استان همدان، گفت: تمامی پایگاه ها در ایام هفته فعال هستند و تنها پایگاه گنجنامه به دلیل کمبود نیرو در روزهای پنجشنبه و جمعه فعال است.

غیاث با اشاره به اینکه هزینه راه اندازی یک پایگاه فوریت های پزشکی با حداقل دو نیروی امدادی 800 میلیون ریال است، اظهار داشت: دولت تسهیلات ویژه ای را برای تجهیز پایگاه های امداد جاده ای در نظر گرفته است.

وی به وضعیت پایگاه های اورژانس فعال در استان همدان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه تعداد پایگاه های فوریت های پزشکی در راه های روستایی این استان کافی نیست، افزود: هفت پایگاه امدادی و فوریت های پزشکی در شهر همدان وجود دارد.

غیاث افزود: برای رسیدن به استاندارهای لازم باید دو پایگاه دیگر در این شهر راه اندازی شود.

وی به خریداری20 دستگاه آمبولانس جدید و بهبود یافتن وضعیت آمبولانس های تمامی بیمارستان های استان همدان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 70 درصد نیروهای این مرکز در زمینه کاری خود کارشناس هستند.