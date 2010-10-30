یک میلیون اصله نخل آبپخش نیازمند سمپاشی هوایی است

کوروش رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در برازجان افزود: حدود چهار سال است که سمپاشی هوایی بر روی نخلستانهای این منطقه صورت نگرفته که این امر باعث افزایش جانوارانی همچون موش، مار و عقرب شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید جهت بهبود وضعیت تولیدات خرمای این منطقه سمپاشی هوایی در دستور کار مسئولین جهاد کشاورزی استان قرار گیرد، اظهار داشت: زیرساختهای مورد نیاز اجرای سمپاشی هوایی همچون فرودگاه کشاورزی در این منطقه وجود دارد اما محیط زیست مانع از سمپاشی هوایی می شود.
بخشدار آبپخش گفت: محیط زیست اعلام می کند سمپاشی هوایی باعث آلودگی محیط زیست می شود این در حالیست که از سالی که سمپاشی هوایی در این منطقه صورت نمی گیرد شاهد افزایش جانوران موذی هستیم.
وی اظهار داشت: برخی از نخلستانهای این منطقه با آفت روبه رو شده اند که تداوم روند کنونی موجب متضرر شدن نخلداران این منطقه خواهد شد.
منطقه آبپخش در شهرستان دشتستان از قطبهای تولید خرمای استان بوشهر محسوب می شود.
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