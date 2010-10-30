کشاورزی حاصلخیزترین شهرستان لرستان درگیر مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید باقر باقرزاده شامگاه جمعه در نشست با خبرنگاران با انتقاد از مکانیزه نبودن کشاورزی در شهرستان الشتر، اظهار داشت: در حال حاضر کار کشاورزی در این شهرستان به صورت سنتی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر برنامه مشخصی در زمینه مکانیزه کردن کشاورزی شهرستان سلسله نیز وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده که میزان برداشت و تولیدات کشاورزی این شهرستان تحت تاثیر شرایط بدی قرار گیرد.

سیستمهای نوین آبیاری جایی در کشاورزی سلسله ندارد

فرماندار شهرستان سلسله با اشاره به اینکه در حال حاضر کشاورزی در این شهرستان به صورت غیر استاندارد انجام می شود، عنوان کرد: متاسفانه با وجود منابع آبی فراوان، خاک حاصلخیز و شرایط جغرافیای مناسب کشاورزی این شهرستان با مشکلات و چالشهای فراوانی روبه رو است.

باقرزاده همچنین با انتقاد از وضعیت سیستم آبیاری مزارع در این شهرستان، بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر در انجام کارهای کشاورزی از سیستمهای آبیاری نوین، تحت فشار و قطره ای هیچ استفاده ای استفاده نمی شود.

خاک کشاورزی الشتر پنجمین خاک مرغوب دنیا

وی با اشاره به وضعیت خاک کشاورزی شهرستان الشتر، یادآور شد: خاک کشاورزی شهرستان الشتر به عنوان پنجمین خاک مرغوب جهان محسوب می شود ولی متاسفانه از این نعمت خدادادی استفاده درستی نمی شود.

فرماندار شهرستان سلسله با بیان اینکه در حال حاضر راندمان برداشت محصولات کشاورزی در این شهرستان چهار تن در هر هکتار است، خاطرنشان کرد: در صورت استفاده از کشاورزی مکانیزه و روشهای آبیاری تحت فشار می توان این میزان برداشت محصول کشاورزی در شهرستان الشتر را به 12 تن در هر هکتار افزایش داد.

باقرزاده با اشاره به راه اندازی و تکمیل ایستگاه پمپاژ آب فیض آباد در این شهرستان، یادآور شد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این ایستگاه پمپاژ حدود 80 درصد است و در صورت راه اندازی این ایستگاه پمپاژ حدود سه هزار و 200 هکتار از زمینهای کشاورزی دیم این شهرستان تبدیل به آبی خواهند شد.

نبود سیلوی ذخیره گندم، چالشی جدی پیش روی کشاورزی سلسله

وی با اشاره به دیگر مشکل موجود در حوزه کشاورزی شهرستان سلسله، عنوان کرد: نبود سیلوی ذخیره گندم نیز از دیگر مشکلات موجود در این شهرستان است.

فرماندار شهرستان سلسله با بیان اینکه متاسفانه نبود سیلوی گندم در شهرستان الشتر باعث از بین رفت میزان فراوانی از محصولات کشاورزی این شهرستان شده، بیان داشت: متاسفانه به دلیل عدم وجود سیلوی گندم در این شهرستان در سالهای گذشته بخش زیادی از گندمهای این شهرستان بر اثر بارندگی از بین رفتند.

به گزارش مهر، شهرستان سلسله از شهرستانهای استان لرستان به شمار می رود که مرکز آن شهر الشتر است. این شهرستان از شمال به شهرستان دلفان، از جنوب به شهرستان خرم آباد و از شرق به شهرستان بروجرد محدود می شود.