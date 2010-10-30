به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی فهرست کالاهای موضوع موافقت نامه تجارت ترجیحی میان هشت کشور در حال توسعه اسلامی (دی-هشت) را تصویب کردند.

براساس این مصوبه، فهرست کالاهای موضوع موافقت نامه تجارت ترجیحی میان هشت کشور در حال توسعه اسلامی (دی-هشت) برای سال اول اجرای موافقتنامه در (135) ردیف برای ارسال به دبیرخانه دی – هشت ، تعیین ‌شده، تا در صورت اجرایی شدن موافقتنامه یاد شده، براساس مفاد بند (ب) ماده (5) موافقتنامه، مشمول کاهش سود بازرگانی قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قهوه،آرد، برخی روغن های خوراکی، پوره کنستانتره میوه‌های گرمسیری، موتورهای پیستونی، طناب، پیچ و مهره،لوازم و اتصالات لوله کشی،انواع آهک،آب مقطر،سنگ های تراش ساختمان،انواع جرثقیل ریلی،ماهی تن و چای سبز ازجمله این 135 کالا هستند که در فهرست کالاهای موضوع موافقت نامه تجارت ترجیحی میان هشت کشور در حال توسعه اسلامی (دی-هشت) قرار گرفته اند.

فهرست کامل این کالاها به همراه میزان حقوق ورودی در این آدرس قابل مشاهده است:" دریافت فایل ضمیمه: فهرست کالاهای موضوع موافقت نامه تجارت ترجیحی میان "

این مصوبه پس از تایید رئیس چمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

