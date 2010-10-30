تصاویر خاطره انگیزترین فناوریهایی که بازنشسته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری دنیایی مملو از توسعه است و به همین دلیل دستگاههای فناورانه به ویژه دستگاههای الکترونیکی مصرفی قدیمی به سرعت جای خود را با ابزارهای نوآورانه عوض می کنند و بازنشسته می شود.

به طوریکه می توان گفت حتی دستگاههای های- تک نیز یک چرخه حیات دارند: متولد می شوند، زندگی می کنند و سرانجام می میرند.

بسیاری از این دستگاهها کاملا به دست فراموشی شده اند اما برخی دیگر در زمان خود آنچنان تحولی در زندگی روزمره مردم ایجاد کردند که از یاد بردن آنها دشوار است.

در ادامه به بررسی برخی از این دستگاههای الکترونیکی مصرفی می پردازیم:

1- واکمن: 31 سال قبل سونی، غول تکنیکی ژاپن این اسطوره نوارکاست را تولید کرد. اولین سری واکمن که در سال 1979 وارد بازار شد TPL-S2 نام داشت. اولین پخش کننده نوار کاست قابل حمل تاریخ کمتر از 400 گرم وزن داشت و دارای یک جک اضافی ورودی صدا برای به اشتراک گذاشتن موسیقی بین دو هدفن بود.

2- فلاپی دیسک: سونی پنج ماه قبل اعلام کرد که رسما تولید فلاپی دیسک را از مارس 2011 متوقف خواهد کرد. به نظر می رسد که ظرف چندسال آینده هارد دیسکها نیز به همین سرنوشت دچار شوند.

3- تلفن همراه: این دستگاه قابل حمل را امروز نیز با همین نام می شناسیم. این درحالی است که تلفن همراه یک نمونه شگفت انگیز از یک دستگاه زنده درحال انقراض است. به طوریکه در شرایطی که هنوز از نام این دستگاه استفاده می شود اما در عمل، این تلفنهای همراه هوشمند (اسمارت فن) هستند که امروز به سرعت توسعه می یابند و تا چند سال دیگر تلفنهای همراه هوشمند ارزان قرار است به طور کامل جایگزین تلفنهای همراه شوند.

4- رادیوماشین: این دستگاه که زمانی تنها وسیله تفریحی داخل ماشین بود جای خود را به سیستمهای "اطلاع رسانی همراه با سرگرمی" که ترکیبی از پخش کننده MP3، "دی. وی. دی" و موقعیت یاب ماهواره ای هستند داد. وداع با رادیوپخش های نوار کاست دستی نیز نزدیک است هرچند امروز به میزان بسیار کمی از این دستگاهها به فروش می رسند.

5- کمودور 64: حداقل 10 سال در خدمت بود هرچند هنوز کسانی هستند که از این دستگاه به طورشگفت انگیزی حتی به عنوان یک "وب سرور" استفاده می کنند. کمودور 64 رایانه ای است که برای همیشه در قلب تمام کسانی که زمانی از آن استفاده می کردند به یاد خواهد ماند. این دستگاه اولین رایانه شخصی خانگی است که برای اولین بار در دسامبر 1982 وارد بازار شد و بین سالهای 1982 تا 1993 بیش از 17 میلیون دستگاه را به فروش رساند. قدرت این رایانه به 64 کیلوبایت محدود می شد که این حجم نسبت به رایانه های امروزی به هیچ وجه به چشم نمی آید، اما در سال 1982 یک قدرت برتر به شمار می رفت.

6- تله فاکس: با وجود سیستمهای پست الکترونیک تا همین چندسال قبل تله فاکس همچنان نقش مهمی در ارتباطات الکترونیکی ایفا می کرد اما امروز تاحد قابل توجهی از میزان استفاده از آن کاسته شده است به طوریکه این دستگاه آخرین روزهای پیش از بازنشستگی خود را طی می کند. فاکس یک دستگاه فتوکپی تلفنی است که در دهه 80 نماد دیجیتالی چاپ از راه دور بود.

7- تلویزیون با لوله کاتدی: جامعه فناوری زده امروز محو تلویزیونهای "ال. سی. دی"، پلاسما و "ال. ای. دی" شده است به طوریکه تلویزیونهای قدیمی لوله های کاتدی با صفحه انحنایی دیگر تنها به یک خاطره تبدیل شده اند. باوجود این، همه ما حداقل هنوز یکی از آخرین نسلهای این تلویزیونها را در گوشه ای از یکی از اتاقهای خانه داریم.

8- ویدیوضبط "وی. اچ. اس": تا قبل از ورود پخش کننده های "دی. وی. دی" و حافظه های دیجیتالی ارزان این دستگاهها همچنان تولید می شدند اما با توسعه ابزارهای پیشرفته تر و همچنین پایان تولید نوار ویدیو، ویدیوضبط نیز وارد واپسین روزهای حیات خود شد. امروز وظیفه "وی. اچ. اس" به عهده یک ضبط دیجیتالی اقتصادی گذاشته شده است که با روی یک قلم "یو. اس. بی" تصاویر را با کیفیت "دی. وی. دی" ضبط می کند.

9- پیجر: با وجود تلفنهای همراه دیگر نیازی به یک دستگاه پیجر نیست، اما در روزهای پیش از ورود تلفنهای همراه و یا نخستین سالهای عرضه این فناوری، پیجرها نقش مهی در ارتباطات همراه ایفا می کردند. این دستگاهها قادر بودند شماره تلفن تماس گیرنده را به همراه یک پیام کوتاه دریافت کنند. به این ترتیب دارنده پیجر به محض دریافت شماره تماس گیرنده و پیغام "لطفا با من تماس بگیرید" به دنبال یک باجه تلفن عمومی می گشت. این دستگاه به ویژه برای پزشکان ابزاری کلیدی به شمار می رفت.