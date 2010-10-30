اجرای طرح هدفمندی در گرو همدلی مردم

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین ابراهیمی، در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: اجرای این قانون کاری سخت و دشوار است، که در حقیقت بدون شوک در جامعه نخواهد بود لذا تحقق درست آن نیاز به همکاری و همراهی همه مردم و مسئولان دارد.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی جامع ازاین طرح درجامعه انجام شده است، عنوان کرد: دراین راستا دقت و توجه لازم مسئولان ذیربط جهت فشارهای روانی باید تحت کنترل قرار گیرد.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی سوخت گیری نیروگاه بوشهر را از جمله این توفیقات برشمرد و اظهار داشت: با همه تهدیدها و محاصره های دشمن علیه کشور ما، این پروژه با تلاش مسئولین و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به خوبی انجام شده است.

وی همچنین سفر رئیس جمهور به لبنان را با وجود نا امنی های موجود در این کشور و دشمنان مسلح حماسه ای بزرگ عنوان کرد و بیان داشت: باید این حماسه عظیم و شجاعت رئیس جمهور برای مردم تبیین شود.

حجت الاسلام ابراهیمی درادامه به استقبال مردم قم ازرهبر معظم انقلاب اشاره کرد وگفت: این نوع استقبال برای ملت ما افتخار و برای بیگانگان شگفت آور بود که این حرکت را باید یک موهبت الهی دانست.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درقم، تصریح کرد: همبستگی همه مردم و خواص درحمایت ازسه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه در مقابله با هجمه های دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از نکاتی بود که رهبر معظم در سفر به قم به آن تاکید کردند.

ابراهیمی ادامه داد: امروز هجمه های دشمنان وتوطئه گران داخلی وخارجی متوجه قوای سه گانه بویژه قوه مجریه است تا جایی که رهبر معظم انقلاب فرمودند که برخی در تلاش هستند که خدمات دولت نهم و دهم را وارونه جلوه دهند.

وی همچنین بنا به فرمایشات رهبری بر وحدت تمام گروهها و جریانات مختلف در کشور تاکید کرد و یادآور شد: اساس و بنیان وحدت بر داشتن تقواست.

وی تقویت ایمان، معرفی درست و شایسته روحانیت و توجه به پیشرفت علم و دانش را از دیگر نکات مورد توجه در سخنان رهبری در سفر به قم ذکر کرد و اظهار داشت: همه وظیفه دارند روحانیون را به معنای واقعی و نقش آفرینی که در دوران انقلاب داشتند معرفی کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه 97 درصد اعزام رزمندگانی که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند از مساجد بوده است، خاطر نشان کرد: این رقم نشان دهنده اهمیت نقش روحانیت در جامعه است.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی در پایان به برگزاری نوزدهمین اجلاس نماز در بیرجند اشاره کرد و یاداور شد: برپایی این اجلاس دراستان تازه تاسیس خراسان جنوبی کاری ماندگار و آبرومندانه بود که با همدلی و همکاری همه مردم و مسئولان با موفقیت انجام شد.