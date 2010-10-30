پرونده مفقودین جنگ تحمیلی بررسی شد/ امید به کشف اجساد 1000 مفقودالاثر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، صلیب سرخ جهانی اعلام کرده است: این نشست که از روز 27 اکتبر (5 آبان ماه) به مدت دو روز ادامه داشته است دلیلی بر تلاش تازه ایران و عراق در راستای اطلاع از سرنوشت مفقودین جنگ است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ البته به مقامات حاضر در نشست دوجانبه ژنو و تصمیماتی که در این راستا اتخاذ شده است، اشاره ای نکرده است. اما یکی از مقامات این کمیته در این باره اظهار داشت: ما از پیشرفت به وجود آمده در این پرونده و پایبندی مقامات دو کشور به این مسئله استقبال می کنیم.

بنابراین گزارش، این نخستین نشست ایران و عراق با حضور کمیته بین المللی صلیب سرخ از زمان امضای توافقنامه ایران و عراق در اکتبر 2008 محسوب می شود. توافقنامه ای که در آن بر سرعت بخشیدن به تلاشها در راستای اطلاع از سرنوشت کسانی که طی جنگ اسامی آنها به عنوان اسرای احتمالی و یا مفقودین بوده است، تاکید دارد.

البته از سال 2008 تا کنون با نظارت صلیب سرخ اجساد 250 نفر از کشته شدگان جنگ ایران و عراق میان دو کشور مبادله شده است والبته از سرنوشت هزار مفقود الاثر دیگر نیز اطلاعاتی بدست آمده است.