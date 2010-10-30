به گزارش خبرنگار مهر، سه گانه فاضل نظری با نام‌های "آن‌ها"، "اقلیت" و "گریه‌های امپراتور" مطابق با همان نسخه چاپ نخست به زودی توسط انتشارات سوره مهر تجدید چاپ می‌شود.

مجموعه شعر"اقلیت" که به چاپ یازدهم رسیده است شامل 38 غزل است که در آنها فاضل نظری سعی کرده است با زبانی نرم و بدیع دست به ابتکاراتی بزند که نتیجه آن خلق مضامین و استعارات تازه بوده است.

"اقلیت" عنوان اثر تقدیر شده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را دارد. در یکی از شعرهای آن می‌خوانیم: "این طرف مشتی صدف، آن جا کمی گل ریخته/ موج، ماهی‌های عاشق را به ساحل ریخته/ بعد از این در جام ما تصویر ابر تیره‌ای ست/ بعد از این در جام دریا ماه کامل ریخته".

"گریه‌های امپراتور" مجموعه شعر دیگری از فاضل نظری است که در قالب غزل سروده شده است. نظری در این مجموعه با استفاده از زبانی نرم و ساده توانسته است مضامین سنتی را بازآفرینی کند و طرحی نو در اندازد.



"گریه‌های امپراتور" که چاپ چهاردهم آن به زودی عرضه می‌شود به عنوان کتاب سال دفتر شعر جوان ایران برگزیده شده است.

"آن‌ها" سومین مجموعه از سروده‌های فاضل نظری بعد از دو مجموعه "اقلیت" و "گریه‌های امپراتور" مشتمل بر 51 غزل با موضوعات عاشقانه و عارفانه و نیز همراه با چند شعر آیینی است.

این مجموعه از سروده‌های نظری نسبت به دو مجموعه قبلی‌اش اگرچه در ادامه همان‌هاست اما دارای تفاوت‌های زبانی است. همچنین "آن‌ها" دارای شادی و ابتهاج بیش‌تری است و به گفته شاعر "غم جان مایه آن‌ها نیست". اگرچه به گفته خود شاعر در شعر عاشقانه از غم‌گریزی نیست.

نظری در شعرهای "آن‌ها" با این دیدگاه که اگرچه دردها و غصه‌های انسان گذشته با امروز چندان تفاوتی ندارد اما در هرحال نوع نگاه، چینش و انتخاب کلمات و مفاهیم و نیز زبان موضوع باید به گونه‌ای متناسب با احوال انسان امروز باشد.

چاپ یازدهم "آن‌ها" نیز به زودی توسط نشر سوره مهر در قطع رقعی منتشر خواهد شد.