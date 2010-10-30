به گزارش خبرگزاری مهر، شناخت‏شناسی حوزه‏ای از فلسفه است که در آن به پرسشهای مربوط به حدود و شرایط شناخت آدمی پرداخته می‏شود، پرسشهایی چون چه می‏توانیم بدانیم، چگونه می‏دانیم و چه راهی برای تشخیص اعتبار و درستی دانسته‏های ما وجود دارد.

در سنت فلسفی از این حوزه همواره در کنار حوزه هستی‏شناسی و متمایز با آن نام برده می‏شود که در آن پرسش از "هستی" و "بودن" امور مطرح می‏شود.

می‏توان گفت اولین و مهمترین مسئله شناخت‏شناسی، تمایز میان گمان و حقیقت است. مسئله‏ای که اندیشمندان و فیلسوفان از آغاز تاریخ با آن دست به گریبان بوده‏اند و در زندگی روزمره همه انسانها نیز جاری و ساری است، مسئله‏ای که در کتاب "شناخت‏شناسی" نیز مدنظر قرار گرفته است.

کتاب "شناخت‏شناسی" در پنج فصل تدوین شده است ، "درنگ برای پاسخ: حقیقت، شناخت و مرامنامه رامسفلد"، "واقع‏گرایی: دلالت و جهانهای ممکن" ، "مانش مه گرفته، اروپای منزوی: شناخت‏شناسی در دو سنت جدا از هم"، "نظریه پاسخ بنیادی و ارمغان آن برای واقع‏گرایان" و "پیش به سوی حقیقت: برخی مشکلات شناخت‏شناسی فضیلت بنیاد" عناوین فصلهای این کتاب هستند که در 320 صفحه منتشر شده است .