به گزارش خبرگزاری مهر، شناختشناسی حوزهای از فلسفه است که در آن به پرسشهای مربوط به حدود و شرایط شناخت آدمی پرداخته میشود، پرسشهایی چون چه میتوانیم بدانیم، چگونه میدانیم و چه راهی برای تشخیص اعتبار و درستی دانستههای ما وجود دارد.
در سنت فلسفی از این حوزه همواره در کنار حوزه هستیشناسی و متمایز با آن نام برده میشود که در آن پرسش از "هستی" و "بودن" امور مطرح میشود.
میتوان گفت اولین و مهمترین مسئله شناختشناسی، تمایز میان گمان و حقیقت است. مسئلهای که اندیشمندان و فیلسوفان از آغاز تاریخ با آن دست به گریبان بودهاند و در زندگی روزمره همه انسانها نیز جاری و ساری است، مسئلهای که در کتاب "شناختشناسی" نیز مدنظر قرار گرفته است.
کتاب "شناختشناسی" در پنج فصل تدوین شده است ، "درنگ برای پاسخ: حقیقت، شناخت و مرامنامه رامسفلد"، "واقعگرایی: دلالت و جهانهای ممکن" ، "مانش مه گرفته، اروپای منزوی: شناختشناسی در دو سنت جدا از هم"، "نظریه پاسخ بنیادی و ارمغان آن برای واقعگرایان" و "پیش به سوی حقیقت: برخی مشکلات شناختشناسی فضیلت بنیاد" عناوین فصلهای این کتاب هستند که در 320 صفحه منتشر شده است .
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