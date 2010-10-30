صفهای طولانی گاز مشکل حل نشده دومین کلانشهر مذهبی جهان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، صفهای سی ان جی که در بعضی از نقاط شهر به خیابانهای اصلی عبور و مرور وسایل نقلیه کشیده شده، باعث افزایش ترافیک واختلال در رفت وآمد اتومبیلها شده است.

مسئولان نیز در خصوص تغییر مسیر صفهای جایگاه های سی ان جی اختلاف نظر دارند و عده ای هدایت صفهای جایگاه های سی ان جی به داخل کوچه های فرعی را نیز باعث رفع معضل ترافیک ناشی از آن ندانسته و برخی بر اجرایی کردن این طرح مصمم هستند.

هدایت صفهای سی ان جی به کوچه مشکل ترافیک را بر طرف می کند

نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: هدایت صفهای جایگاه های سی ان جی به داخل کوچه های فرعی باعث روانسازی ترافیک خواهد شد.

سروی ها، هدایت صفهای جایگاه های سی ان جی را به داخل کوچه های فرعی مزیت دانست وگفت: این امر پس از بررسی باعث عدم ترافیک شهری حاصل از صفها می شود.

وی همچنین دلیل اصلی طولانی بودن صف های سی ان جی را خرابی قطعات نازل پمپها دانست.

وی اظهار داشت: از آنجا که تعمیرکاران قطعات باید از تهران بیایند این متخصصان طی راه ابتدا خرابی نازلهای شهرستانهای دیگر را رفع و بعد از گذشت چند روز تازه به مشهد می رسند.

سرویها افزود: زمان چند روزی برای تعمیر نازلها وعدم فعالیت تمام نازلها در جایگاه ها باعث طولانی شدن صف سی ان جی و ایجاد ترافیک شهری شده است.

وی تصریح کرد: در کشور نیز توانایی تولید قطعات نازلهای سی ان جی وجود دارد واگر قطعات به تولید داخلی برسند، مشکل صف ها رفع خواهد شد.

وی در خصوص ترافیک ایجاد شده توسط صف های سی ان جی در بعضی از نقاط شهر اظهار داشت: باید تیمی برای بررسی مسیرهای این صفها تشکیل و کوچه های فرعی را شناسایی و امتداد صفها را به داخل کوچه ها راهنمایی کنند.

هدایت صفهای سی ان جی به کوچه ها باعث اختلال درزندگی شهروندان است

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر گفت: اگر در مدت زمان مانده به افزایش جایگاه ها و تولید داخلی قطعات نازل ها، صف ها را به داخل کوچه های فرعی هدایت کنیم ، باعث اختلال در زندگی روزمره ساکنین خواهد شد.

حجت الاسلام مهرورز بااشاره به کمبود جایگاه های سی ان جی درمشهد ادامه داد: متاسفانه علاوه بر کمبود جایگاه در مشهد ،لوازم اولیه برای تعمیر نازلها در کشور کم است و بدلیل گاز سوز کردن غیر قانونی تعداد زیادی از اتومبیلها هم اکنون با تقاضای زیاد در برابر عرضه کم مواجه شده ایم.

وی تصریح کرد: اگر قطعات نازل ها به ساخت داخل برسد و جایگاه ها نیز افزایش یابد دیگر مشکل صف های طولانی را نخواهیم داشت.