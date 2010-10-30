پایان نامه های دانشجویی با موضوع تعاون حمایت مالی می شوند

اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بر اساس نرخ تعیین شده مبلغ سه میلیون تومان حمایت مالی برای مقطع دکتری و یک میلیون و 500 هزار تومان در مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 10 میکرو پروژه در ابعاد مختلف در میان دانشجویان جهت آسیب شناسی و ارائه فکر در حال بررسی است.

مدیرکل تعاون استان بوشهر با بیان اینکه دوره کاردانی رشته تعاون در دانشگاه علمی کابردی بوشهر راه اندازی شده، گفت: این رشته با هدف توانمندسازی سطح تواناییهای شاغلین بخش تعاون در سال گذشته راه اندازی و 70 درصد سهمیه پذیرش آن نیز متعلق به شاغلین این بخش است.

جعفری با بیان اینکه آموزش از مهمترین برنامه های این اداره کل است، اظهار داشت: در سال گذشته در مجموع 43 دوره آموزشی به مدت 449 ساعت با حضور 729 نفر شاغلین بخش تعاون برگزار شد.