مقدمات سفر سوم دولت به مازندران فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استاند اری افزود: سفر سوم رئیس جمهوری به مازندران در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته جلسات پیش سفر با حضور تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی مازندران برای سفر سوم دولت در نهاد ریاست جمهوری برگزار و دغدغه ها و نیازهای اساسی استان در این جلسات با حضور معاون رئیس جمهور و معاونین وزرا ملحوظ نظر قرار گرفت.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران با اشاره به اینکه یکی از پرو‍ژه های محوری استان زهکشی و یکپارچه سازی 25 هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران است، تصریح کرد: طی نشستی که با معاون رئیس جمهور داشتیم مقرر شد موانع اجرایی شدن مصوبات ماده 32 برای لحاظ این طرح در سفر سوم دولت رفع شود.

طاهایی با بیان اینکه تقاطع شرق به غرب استان در منطقه قائمشهر به ساری به طول 44 کیلومتر مدنظر اجرا در سفر سوم دولت است، یادآور شد: توسعه آموزش عالی و افزایش دانشگاه های پیام نور در قالب طرحهای پیشنهادی این سفر مطرح می شود.

وی در ادامه با تاکید بر تقویت مشارکت نخبگان و نهادهای مردم نهاد و حضور آنان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران افزود: همکاری دستگاه های اجرایی در طرح بسیج سازندگی سال آتی باید بیشتر شود.

وی بیان داشت: مجتمع گردشگری چمستان که از سوی سازمان مسکن و شهرسازی تقاضای تغییر کاربری این پرو‍ژه درخواست شده باید در قالب مجتمع احداث شود تا پتانسیلهای گردشگری منطقه شکوفا شود.

طاهایی با اعلام اینکه یک میلیارد تومان برای احداث پارک موزه دفاع مقدس مازندران اختصاص یافته است ضمن محوری ارزیابی کردن این پرو‍ژه فرهنگی استان افزود: با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه قرار شد طی سالهای 90 و 91 بالغ بر چهار میلیارد تومان برای تسریع در اجرای این طرح ملی اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه رویکرد بنده در سفر سوم دولت بر این است که مدیران دستگاه های اجرایی مصوباتی را به دولت ارائه کنند که قابلیت تصویب و اجرایی شدن را داشته باشد، افزود: مدیران از ارائه مصوبات خیال پردازانه و غیرقابل اجرا خودداری کنند.

استاندار مازندران محوری ترین موضوع فعالیت مدیران استان را تسهیل در سرمایه گذاری عنوان کرد و تصریح کرد: ادبیات برخورد با سرمایه گذاران باید در ادارات تغییر یابد.

وی با بیان اینکه بنده به عنوان مدیر ارشد استان در بدو ورودم به مازندران با مدیران استان میثاق همکاری، همدلی و خدمت به مردم را بسته ام، افزود: مدیری که بخواهد خلاف این مشی و منش اقدام کند مدیر این استان نیست.

طاهایی با اشاره به اینکه باید از پتانسیلهای جنگلها و پارکهای استان برای جلب و جذب گردشگر و توریسم استفاده کرد، خاطرنشان کرد: نباید این اماکن به کانون های زباله تبدیل شود.

وی از مجتمع خودروسازی سایپا، پالایشگاه ساری و دیدارهای مردمی مدیران در شهرستانها به عنوان موضوعات محوری و اساسی استان نام برد و افزود: مردم سرمایه های انقلاب بوده و باید با مشارکت مردم در صحنه عقب ماندگی ها را رفع کرد و برای توسعه مازندران تلاش کنیم.

به گزارش مهر، در این جلسه نماهنگ مازندرانی " ننا، مادر" که با مضمون خانوادگی و دفاع مقدس بوده و در ششمین جشنواره فیلم کوتاه وارش حائز عنوان برتر شده برای مدیران استان پخش شده است.

استاندار مازندران نیز با مشاهده این نماهنگ از مدیران خواست تا در راستای حمایتهای بیشتر از فعالان فرهنگی و هنری نگاه ویژه ای داشته باشند.

طاهایی برای حمایت از فیلمسازان جوان مازندران چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات استان در شورای برنامه ریزی و توسعه تصویب کرد.

بر اساس دستور استاندار مازندران نیز مقرر شد به منظور تجهیز بنیاد ملی نخبگان در مازندران 1.5 میلیارد ریال برای این دفتر در استان اختصاص یافته است.