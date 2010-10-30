اشتغال 150 هزار نفر در صنایع هوافضا/ آمادگی تولید هواپیمای GA در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، منوچهر منطقی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت صنعت هوافضا اظهار داشت: صنایع پیشرفته و مدرن که به فراموشی سپرده شده در چشم انداز توسعه کشور نقش برجسته ای دارد و هر کشوری که بخواهد به جایی برسد باید با برنامه ریزی در این سمت حرکت کند.

وی افزود: صنایع فضایی با توجه ارزش افزوده بالا باید در کشور جدی گرفته شود تا بتوانیم برنامه های خود را در این بخش سرعتر پیاده کتیم.

منطقی تصریح کرد: امروز اکثر کشورهای پیشرفته به سمت فنآوری های روز مانند هوا فضا، میکروالکترونیک، ICT، بیوتکنولوژی، رایانه و سخت افزار روی آورده اند اما در کشور ما کمتر از سه درصد توانمندی کشور در این بخش بکار گرفته شده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع هوایی کشور گفت: هرچند در بخش فناوری های مدرن در کشور گام هایی برداشته شده اما سهم سه درصدی بسیار ناچیز و غیرقابل قبول است که باید عقب ماندگی خود در این بخش را به سرعت جبران کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اولویت سرمایه گذاری در سالهای آتی در صنایع هوا فضا، بیوتکنولوژی و توریسم است اما در میان همه این موارد صنعت هوایی و فضایی هم از نظر اقتصادی و هم بکارگیری نخبگان از ویژگی خاصی برخوردار است.

این مسئول یادآورشد: درحال حاضر 50 هزار فارغ التحصیل علوم مهندسی در کشور داریم که صنایع فضایی قادر است زمینه اشتغال بیش از 150 هزار نفر از فارغ التحصیلان علوم مهندسی را در کشور فراهم کنند که رقم قابل توجهی است.

منطقی به ارزش زنجیره ای این صنعت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: خدمات مالی و فرودگاهی، طراحی وساخت هواگردها، مواد اولیه پیشرفته، فروش و پشتیبانی از جمله موارد جنبی ارزشمند در کنار صنعت هوا فضا بشمار می رود که درآمدهای سرشاری دارد.

آمادگی تولید هواپیمای GA در کشور

منطقی به قابلیت ساخت هواپیما در داخل کشور اشاره کرد و افزود: برای تولید هواپیمای GA در مناطق ویژه هوایی قزوین، مشهد و تبریز آمادگی داریم و هواپیمای جت منطقه ای هم در منطقه شاهین شهر اصفهان تولید می شود.

وی گفت: برای تولید هواپیماهای منطقه ای و تولید مشترک با دیگر کشورها آماده شده ایم و بزودی در این خصوص کارهای اجرایی آغاز خواهد شد.