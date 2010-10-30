مدل جدیدی از سنجش رسوب در بخش آبیاری ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، زهرا ایزدپناه، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب مهرماه امسال از پایان نامه دکتری خود در رشته آبیاری و زهکشی با کسب رتبه عالی و نمره 19.60 دفاع کرد.

موضوع تحقیق دکتر ایزدپناه، بررسی اثر زاویه انحراف و موقعیت دهانه آبگیر در خم رودخانه‌هاست که با حمایت مالی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی وزارت جهاد کشاورزی و در آزمایشگاه موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو انجام شده و نمونه‌ای از کارهای تحقیقاتی کاربردی موفق به شمار می‌رود که با همکاری میان دانشگاه و صنعت انجام شده است.



روش نوین به‌کار رفته در سنجش رسوب در این تحقیق برای نخستین بار انجام شده و نتایج این تحقیق می‌تواند در انتخاب مناسب ترین موقعیت و زاویه آبگیر به‌کار رود.



در بخشی از چکیده این رساله دکتری آمده است: در حال حاضر یکی از مسائل عمده و اولیه هنگام انحراف آب از رودخانه‌های آبرفتی، کنترل رسوبات وارده به سیستمهای انتقال است و تجمع همین رسوبات در کانالها سبب رشد علفهای هرز شده و هزینه‌های سنگین لایروبی و تخلیه رسوبات را به دنبال دارد و حتی در مواردی ممکن است سیستم آبیاری را غیرقابل استفاده کند.



در این پژوهش، برای دستیابی به اهداف مورد نظر در تحقیق، یک مدل فیزیکی تعریف و یک تحقیق آزمایشگاهی با تغییر پارامترهای مورد نظر انجام شده که در نهایت با اعمال گزینه‌های مختلف نسبت دبی، زاویه انحراف، محل نصب آبگیر و عرضهای مختلف کانال انحرافی، ضوابطی برای طراحی مناسب آبگیرها ارائه شده است.