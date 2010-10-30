151 میلیارد ریال اعتبار استانی به آمل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یدا‌لله اکبرزاده صبح شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان آمل افزود: از این میزان تاکنون 63 میلیارد ریال معادل 41 درصدی اعتبارات استانی به شهرستان آمل در شش ماهه نخست امسال‌ توسط دستگاه های اجرایی این شهرستان جذب شده است.

وی افزود: با پیگیری نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نیز 900 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل زیرسازی و آسفالت راه‌های روستایی در مناطق محروم شهرستان آمل امسال جذب شده است.

فرماندار آمل اضافه کرد: حدود 10 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز با پیگیریهای نماینده مردم آمل خارج از اعتبارهای استانی، برای حفر چند حلقه چاه و بازسازی شبکه های فرسوده انتقال آب شرب این شهرستان اختصاص داده شده است.

اکبرزاده بر نظارت جدی تر مدیران دستگاه‌های اجرایی بر طرحهای عمرانی در دست اجرا در شهرستان آمل تاکید کرد و از آنان خواست، روند پیگیری و پیشرفت طرحها را با دقت و سرعت اطلاع دهند.

وی همچنین از مدیران دستگاه های اجرایی خواست در جذب به موقع و کامل اعتبارهای استانی از طریق ادارات کل استانی شان پیگیر باشند.

شهرستان آمل بیش از 350 هزار جمعیت دارد.